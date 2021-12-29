帶病毒2國泰空少通街走 香港收緊機組人員檢疫

香港28日新增6宗新冠肺炎輸入病例，有確診患者居住於石塘咀南里一號。圖為石塘咀南里一號，保安員加強大廈清潔。（中新社）

在香港 被列入「豁免群組」的機組人員恐成為防疫缺口，昨日香港新增6宗新冠肺炎輸入個案，當中5宗懷疑是Omicron 個案，包括兩名機組人員，更有人疑違反國泰航空與港府達成的協議，在抵港首3天頻頻外出，將病毒帶入社區，不僅到處購物吃喝玩樂，還到朋友家中聚餐，參與聚會的另一名機組人員也初步確診。為堵塞漏洞，港府決定即日起收緊貨機機組人員檢疫安排，由全程居家「健康監察」，改為抵港首3天在酒店檢疫。

文匯報報導，香港衞生署衞生防護中心總監徐樂堅解釋，過去兩天Omicron確診個案占比飆升至95%，多數牽涉回港市民及機組人員，警告第五波或比以往幾波來得更快更急。

新一波疫情Omicron來勢洶洶，香港衞生防護中心及醫管局時隔近一個月後再次召開疫情記者會，公布香港昨日新增6宗輸入個案，其中5宗涉及N501Y及T478K變異病毒株的感染，即大有機會是感染Omicron變種病毒，另有14宗初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，其中兩宗確診個案較受中心關注，均是國泰機組人員。徐樂堅形容，他們抵港後的一些行蹤「可能不是很必要的活動」。其中一名確診的46歲國泰機組人員，住在愉景灣蘅峰曦欣閣，23日至25日到過美國紐約，返港後在機場檢測 呈陰性。27日曾經乘船到石塘咀做檢測，樣本呈陽性，懷疑染Omicron。

另一宗個案是45歲男空中服務員，亦到過美國紐約，24日返港，同樣在機場檢測呈陰性，獲豁免檢疫，回到西環南里壹號的住所。抵港後首三天去過石塘咀做檢測，上環miniso購物，西環尼斯花園購買食物，及乘巴士與另一名44歲同是國泰空中服務員朋友聚餐。

這名44歲朋友，其後被發現初步確診。他25日由美國芝加哥抵港，27日乘坐巴士到太子，再乘搭港鐵到九龍塘又一城Apple Store維修電話，再到商場餐廳與家人吃飯。入住的屯門嘉悅半島1座及愉景灣蘅峰曦欣閣昨晚分別被圍封強制檢測。

徐樂堅表示，中心會將事件交予運輸及房屋局及航空公司跟進。國泰昨日回覆表示，兩位機艙服務員於回港後首3天並無徹底遵守公司的額外防疫措施，「會按公司內部既定程序跟進個案」。