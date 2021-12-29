香港壹傳媒黎智英等7人 被加控串謀印煽動刊物罪

圖為黎智英被押解登上囚車資料圖。中通社

壹傳媒創辦人黎智英 等7名高層，被控違反港區國安法，勾結外部勢力的案件，昨在法院再提訊時，被加控一項串謀刊印煽動刊物等控罪，及改動一項串謀外國制裁香港 或中國等控罪，全部7人不准保釋，明年2月24日再提訊。

香港警方去年8月拘捕黎智英及兩個兒子，搜查了壹傳媒及蘋果 日報位於將軍澳的大樓，其後壹傳媒集團行政總裁張劍虹等人陸續被捕，今次提訊7名被告，除了黎智英和張劍虹之外，還有前總編輯羅偉光、前主筆楊清奇、前副社長陳沛敏、英文版前執行總編輯馮偉光以及前執行總編輯林文宗。

黎智英等7人被控串謀勾結外國或境外勢力等的案件，昨在西九龍裁判法院再提訊，署理總裁判官羅德泉將案交付高等法院原訟庭處理審訊程序，案件再押後至明年2月24日提訊，7人不准保釋，繼續還押。

在今次提訊中，控方申請加控7人一項控罪及修改其中一項控罪。新增控罪，是串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪，具意圖引起對北京、港府的憎恨、藐視、或激起離叛；激起居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項。

修改的控罪，是指7名被告在去年7月至今年6月24日間，與蘋果日報等多間相關公司及其他人，一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港或中國。

除7人被控罪外，3間公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司同時被控，公司被控的案件會押後至明年2月10日再訊。