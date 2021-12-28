深圳灣1天1817港人北上 創5個月新高

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新年將至，近日大批市民北上，深圳灣口岸出境人次在剛去的26日達到1817人，創五個月以來新高。有經常往返口岸的的士司機透露，出境高峰期在21日及22日開始，連日接載了大量準備回內地度歲的留學內地生到深圳灣口岸。

大公報報導，有昨日回鄉的市民指，已半年多沒見過內地親人，等不及免檢疫通關，即使少賺一個月收入及花近萬港元（約1280美元）檢疫隔離費用，亦希望能趕及新年前回家，與親友團聚共慶新春。

據報導，香港 與內地暫時未有免檢疫通關時間表，不少市民放棄等待，提早回內地檢疫，準備過農曆新年。在剛過去的周日深圳灣口岸大排長龍，人潮一度由深圳倒灌至香港口岸出境區，有市民輪候六個小時才成功過關。入境處昨日公布的最新數字顯示，周日有1817人經深圳灣口岸出境，數字是7月中以來新高，當中1605人為香港居民，211人為內地訪客。

深圳灣口岸一帶昨天前往內地的市民明顯較過去幾個月增加。有別之前乘客疏落的景象，每小時開出一班的跨境巴士幾乎都有五成載客量，有車長形容是近月少見，「好多人趕返大陸過年，上星期開始已多人」。至於口岸聯檢大樓，據悉不少人在過香港關後需排隊輪候。

「我已半年沒見家人了，好掛住佢哋，寧願提早收爐損失人工，都要返內地陪家人過年。」王先生本身任「三行」，內地妻兒住廣東惠州，他昨日約三名同鄉一起回鄉度歲。他說，之前曾寄望可以免檢疫通關，無奈遲遲未有消息，由於怕遲多數天「起行」人更多，故提早返內地，「以年初一計，向前數21日應一月頭，但到時肯定多人，所以早啲返。」提早回鄉使他損失最少一個月收入，並要支付近萬元檢疫費用。

「綠的」司機李生表示，返內地人潮21日及22日開展，初時以在港留學的內地生為主，其後轉為家庭團聚客，「上星期不停喺嶺南大學同珠海學院接內地生過關，佢哋話過年後先返香港繼續學業，團聚客係近一、兩日的事。」