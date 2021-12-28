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港澳研究會副會長王振民：港民主發展付高昂「學費」

香港新聞組／香港28日電
中國國務院新聞辦公室27日在北京舉行吹風會，清華大學法學院教授、清華大學港澳研究中心主任、全國港澳研究會副會長王振民解讀《一國兩制下香港的民主發展》白皮書有關內容。（中新社）
中國國務院新聞辦公室27日在北京舉行吹風會，清華大學法學院教授、清華大學港澳研究中心主任、全國港澳研究會副會長王振民解讀《一國兩制下香港的民主發展》白皮書有關內容。（中新社）

中國國務院新聞辦公室20日發表《一國兩制下香港的民主發展》白皮書後，全國港澳研究會副會長王振民等昨在北京向傳媒解說，稱白皮書重申中央對香港民主發展的原則立場，「雙普選」的大方向沒有變；被追問香港普選何期時王未回應，只表示現在應集中精力發展經濟、改善民生。

香港01報導，國務院新聞辦公室昨天舉行解讀《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書吹風會，全國港澳研究會副會長王振民表示，中央向來對港人像「慈母」般信任，所做的一切為挽救香港、挽救青年，還要多年來一直被曲解和抹黑，相當不易。

王振民指，白皮書重申了中央對香港民主發展問題的原則立場，《基本法》規定的雙普選目標沒有改變，被問到香港普選行政長官是否有時間表期間，未來行政長官和立法會兩個產生辦法的修改仍然是按照憲法、香港《基本法》，特別是新修訂的基本法附件一、附件二的規定，從香港的實際出發進行。

不過他指出，過去不論是中央還是香港社會，過往為了政改已付出「高昂的學費」，影響穩定，認為未來應先把精力、資源更多地用在發展經濟、改善民生、創造美好生活上，為香港民主健康發展打下堅實的經濟和社會基礎。

候任立法會議員、新思維主席狄志遠早前曾表明上任百日內會提動議，討論重啟政改。他回應王振民的說法指，中央希望香港未來搞好經濟民生，當然非常明白，可是民主和經濟民生，應是相輔相承，彼此沒有矛盾：「如果只顧民生而不處理政治問題，一樣會出現動盪。」

另據文匯報報導，中央政府連日安排不同官員解說白皮書內容，並反駁西方民主觀點。國務院港澳事務辦公室發言人昨日發表談話表示，美西方一些政客和媒體執著於褊狹的意識形態，在香港問題上顯現出明顯的「認知障礙症」，實在可悲。發言人強調，香港是聯通中國與世界的重要窗口，香港保持長期繁榮穩定不僅有利於中國，也有利於在香港有許多利益的其他各國。美西方那些政客和媒體如果真的關心香港，真的為香港好，就請他們從治癒「認知障礙症」開始吧。

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