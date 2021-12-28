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香港國安教育 英文科介紹國家形象 數學科防觸法

香港新聞組／香港28日電
金文泰中學稱學生已非常熟悉及習慣國安教育安排，並能表現出恰當的禮儀。圖為政務司長李家超（後右二）10月4日到訪該校，出席國慶日後首個上課日的升旗禮。（取材自港府新聞處）
金文泰中學稱學生已非常熟悉及習慣國安教育安排，並能表現出恰當的禮儀。圖為政務司長李家超（後右二）10月4日到訪該校，出席國慶日後首個上課日的升旗禮。（取材自港府新聞處）

港區國安法實施一年半，全港中小學暑假已交國安工作計畫報告，正逐步落實措施，並成立工作小組統籌，更新非教學人員聘用條款、檢視圖書館藏書等。有官校列明，會透過師生日常接觸，及早識別有潛在參與違法活動的學生。有中學詳列各科如何扣連國安元素，如英文科擬卷時可選擇介紹國家正面形象的文章，讓學生接收相關知識，數學科及體育科也顧及國安教育元素。

明報報導，教育局長楊潤雄曾稱，逾九成學校已成立小組或設專職人員，統籌國安教育相關工作。部分學校的報告，以官立學校新界鄉議局大埔區中學為例，在學生訓輔方面，列明協助學生守法守規；透過教師與學生的日常接觸、傾談及觀察學生的行為變化，及早識別有潛在參與違法活動的學生。

香港教師會李興貴中學的報告長13頁，於「學與教」措施範疇，列出20多個科目如何滲入國安教育，包括中文、中史等學科合辦中國文化周；化學科可安排學生參加境內學習活動，了解香港可再生能源發展；體育科則會加強透過體育活動增加學生對國旗、國徽及國歌的認識以及加強學生的身分認同。

校長李永鴻稱，學校主要整合既有活動，更清晰列明國安元素，課程則是按局方框架滲入國安教育。他稱英文科指明擬卷時可取材正面介紹國家文章，數學科則主要提醒教師謹慎選擇測驗、考試及課文免牴觸國安法。

鳳溪創新小學校長李淑賢稱，推行國安教育，「老師是與學生第一層接觸」，社會運動前已與教師有共識，政治不帶入學校，「尊重教師有不同政見，但在課堂上，我們不會去討論，將政見灌輸學生，而教師一直守規矩，家長不用擔心」。

至於向小學生教授國家安全，李淑賢稱，希望讓小孩子感受正面方向，鼓勵學生多參與網上問答比賽，在遊戲認識國家憲法等，亦於實地交流暫停時參與「粵港『一課兩講』網上交流計畫」。

候任教育界立法會議員朱國強稱，學校正有序地實踐報告內容，上學期推展順利，「唯一有點不足的是跨境生只能透過視像教學進行升旗禮等活動」，又稱教師均對國安教育的課程發展持正面積極的態度，逐步結合原有課程內容及國安課程框架重點，例如在特別日子（如憲法日）舉行全校活動、配合閱讀計畫介紹中國歷史人物等。

教育局 香港 港區國安法

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