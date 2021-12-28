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為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

2港人涉冒用他人針卡 28人違規工廈派對

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

「行使假針卡，監都有得坐！」香港嚴防疫襲社區，觀塘警區在聖誕節期間巡查區內酒吧和派對房間等處所，先後在兩幢工廈單位搗破兩間派對房間違規經營，行動中共28名男女涉違反限聚令、其中兩男女未有接種新冠疫苗及涉嫌行使虛假文書，遭票控和被警方拘捕。行使虛假文書一經定罪，最高可囚14年。

大公報報導，26日晚及27日凌晨，警方展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內多個派對房間。警方在前晚搜查觀塘成業街15至17號一工廈單位，並於單位內發現1男1女（俱23歲）同時涉嫌使用他人的疫苗接種紀錄，觸犯行使虛假文書及涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》被捕，他們現正被扣留調查。

另外，警員昨凌晨零時50分，搜查觀塘道404號一工廈單位，單位內15名男顧客及10名女顧客（18至20歲），涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，人員遂向他們發出定額罰款告票。姓林（23歲）男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，他現正被扣留調查。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。

警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。根據第200章《刑事罪行條例》第73條使用虛假文書的罪行使用虛假文書的罪行，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。

疫苗 聖誕節 疫情

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