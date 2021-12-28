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Omicron來襲 澳門現首例 香港增14例單日新高

香港新聞組／香港28日電
西環石塘咀有住宅初步確診，並涉及變種病毒，港府27日晚突襲封區檢測。至28日清晨約7時，港府宣布完成強制檢測行動，沒有發現確診個案。（取材自香港電台）
西環石塘咀有住宅初步確診，並涉及變種病毒，港府27日晚突襲封區檢測。至28日清晨約7時，港府宣布完成強制檢測行動，沒有發現確診個案。（取材自香港電台）

香港昨天宣布新增14宗Omicron變種病毒確診個案，創單日新高，第五波疫情一觸即發，專家倡禁高風險區旅客轉機，並重新審視熔斷機制。另外，澳門當局同日通報，澳門出現首宗Omicron感染個案，是自美國經新加坡抵達澳門的境外移入病例。

綜合大公報、香港01、文匯報報導，香港昨新增九宗輸入個案，涉及的五男四女均由高風險地區抵港，全部帶有N501Y和T478K變異病毒株，料染Omicron風險高；四人為機組人員，其中一名42歲本地機組人員居於旺角柏景灣一期七座，是早前輸入個案的同事。香港另再多14宗早前確診輸入個案驗出涉及Omicron病毒株，包括五名哈薩克返港的空手道運動員，本地累計Omicron個案增至58宗。

港府昨晚公布在西環石塘咀住宅「南里壹號」發現一宗涉及變種病毒的初步確診個案，晚上10時半突襲圍封該幢住宅大廈進行封區檢測。至清晨約7時完成強制檢測行動，沒有發現確診個案。約80名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。港府又派員到訪約90戶，約30戶沒人應門。

食物及衞生局局長陳肇始表示，Omicron有機會引發的第五波疫情上升速度可能很快，當局已制訂應變計畫，包括尋找新的檢疫酒店。醫管局主席范鴻齡指，現時北大嶼山感染控制中心與瑪嘉烈醫院共可提供約100張病床，數量充足。若疫情繼續爆發，會重啟亞洲博覽館社區治療中心。

醫管局主席范鴻齡指出，若疫情繼續爆發，會重啟亞洲博覽館社區治療中心，預計可以提供...
醫管局主席范鴻齡指出，若疫情繼續爆發，會重啟亞洲博覽館社區治療中心，預計可以提供約500張病床。（取材自香港醫管局臉書）

呼吸系統科專科醫生梁子超提醒，不可低估Omicron的社區爆發風險，要做到有效防控，外防輸入是首要措施。他認為港府應重新審視航班熔斷機制，全面禁止高風險地區旅客入境或經香港中轉。

港府昨天宣布，因應多明尼加、科索沃和馬爾他確認發現Omicron個案，港府會將該等地區列為A組指明地區，12月30日生效。

另據澳門電台報導，澳門確診病患為已完成接種兩劑復必泰（輝瑞、BNT）疫苗的23歲男性居民，23日由美國出發，25日經新加坡回澳，入境時接受鼻咽拭子檢測，結果對病毒呈陽性，並且確定為Omicron變異株，為澳門第78宗確診病例。澳洲型冠狀病毒感染應變協調中心呼籲身處海外的澳門居民盡量減少非必要的旅行。

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