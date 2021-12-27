通關無期 港人北上逼爆深圳灣 提前返鄉過關坐防疫監

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 出現首宗無外遊的Omicron確診個案，北上內地免檢疫通關無期。農曆新年將至，大批欲北上過農曆年的港人，近日提前北上，以便進行21日隔離檢疫，昨天深圳灣口岸大排長龍，人潮由深圳管制區倒灌至香港出境區。有市民輪候六個小時才成功過關，由出發到入住檢疫酒店歷時逾11小時。有人大嘆天氣冷，寒風下小朋友和老人家更難捱，慨嘆「返鄉之路太不容易！」

內地不少網民昨天都在微博 發文，指深圳灣等候過關的人潮，比平日長「很多」、「太多人了吧」。

大公報報導，未來兩周出境人數會預料持續增加，極有可能長龍再現。

由於香港與內地免檢疫通關確實日子至今未落實公布，香港目前只有兩個陸路口岸（深圳灣及港珠澳大橋）維持過境服務，深圳灣口岸是最受歡迎。目前港人及內地旅客前往內地時須檢疫隔離21日，換言之，市民欲北上與親友過農曆新年，最遲須於1月10日前出境。為避開高峰期，不少人提早起行，導致深圳灣昨日已見人龍，不少人輪候逾5小時才能過關。

「原本預計一個半鐘可以過到關，結果用了逾六個鐘」，姜先生昨日早上11時許到達深圳灣口，準備過關到深圳，結果一等就是半天，直至傍晚才過關。

他說，現場輪候隊伍非常長，溫度驟降加上拖篋背包的長時間排隊，不少人滿臉倦容，有人因輪候太久而體力不支，或席地而坐或倚靠行李或半蹲以保存體力。

據報導，姜先生透露，入境深圳時須現場再做一次檢測 ，但毋須等候結果。他事前並未聽聞有現場採樣要求，認為通關流程有阻滯，他又表示，事前已經預約了隔離檢疫酒店，但過關後卻獲告知暫時未能安排房間，需等至晚上10時後才能安排入住。

報導稱，昨日經深圳灣準備回鄉探親的姚小姐慨嘆：「返鄉之路太不容易！」姚小姐在中午到達關口，原以為兩、三個小時就應該完成過關，結果輪候了約五個半小時才過關，「關口好凍，小朋友和BB又很多，大家等得好辛苦。」她說，早就申請「港康碼」為通關作準備，但坊間有關通關的信息混亂，最後還是決定趁新年回家探望兩年未見的外公外婆。

入境處出入境旅客流量統計顯示，近一周內，透過港珠澳大橋及深圳灣口岸返內地的人次維持在1000至1500之間。據了解，內地加強檢查核酸檢測，過關時間延長，當遇上大批冀回內地度新年的人潮時，便出現大排長龍的情況。