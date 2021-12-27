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田北辰：香港防控留2尾巴 廣東憂慮

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港與內地免檢疫通關確實日子至今未落實公布，一名機場清潔工證染Omicron、再有國泰機師自美返港確診，更或令通關節外生枝。立法會議員田北辰昨天表示，香港近日接連有Omicron輸入個案確令廣東省憂慮，香港目前必須處理好疫情防控措施留下的「兩條尾巴」，減少本地爆發風險。

網媒「香港01」報導，田北辰表示，立法會選舉過後，中央原則上希望盡早通關，但內地防控上「自己都搞不定」，加上香港多日出現Omicron個案，甚至流入社區，引來廣東省憂慮。他指出，港府防疫措施仍留下「兩條尾巴」，一是容許機組人員家居檢疫，增加傳播風險；二是會接觸旅客的機場人員，放工後仍可每日往返市區。他以日前一名男機場清潔工染疫為例，認為正反映機場管理漏洞。

田北辰認為，港府應向內地展示可百分百控制到Omicron，包括暫停機組人員豁免安排，可改為在外地轉班，即安排機組人員在外地連飛一、兩個月，才回港接受強制檢疫後休假；而機場可仿效內地採取全封閉式管理，例如安排接觸旅客機會較大的機場員工食宿，每工作一個月才可回家，減低把病毒流入社區的風險，相信增聘人手已可解決問題。

田北辰建議有需要北上的市民必須接種第三劑疫苗，增加內地對香港防控信心。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，何時通關視乎社區有否出現廣泛傳播，相信兩地仍需時觀望疫情發展，再決定通關日子，而香港必須設法降低外來輸入個案頻率，甚至禁止高風險地區人士來港，實施地區性熔斷而非單單航班熔斷，減低香港風險。

香港 機場 Omicron

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