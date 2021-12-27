打3針機師自美返港仍染疫 醫籲機場員工每日一檢

香港26日新增9宗新冠肺炎輸入個案，其中一名由美國返抵香港的染疫國泰航空機組人員已接種三劑復必泰疫苗。（路透）

香港 昨日新增9宗新冠肺炎輸入個案，當中4人同時帶N501Y及T478K變異病毒株，即可能屬Omicron變種個案；其中一名由美國返抵香港的國泰航空機組人員已接種三劑復必泰疫苗 。有醫生認為機場員工染疫風險極高，或需考慮收緊至每日一檢及實施地區性的「熔斷機制」，禁止其航班抵港。

綜合媒體報導，新增個案包括國泰貨機46歲男機師，他分別於3月、4月及11月在港接種3劑復必泰，本月19及20日病毒檢測 均呈陰性，22日前往美國，3日後從美國乘搭只載貨航班CX845抵港，機場檢測呈陽性。病人無病徵，CT值小於30，即病毒量高，並確認帶N501Y，約30名密切接觸者須檢疫，包括14名機組人員。

由於他潛伏期在香港，為審慎起見，其東涌昇薈三座居住和曾到訪的地點，包括中環國際金融中心商場Apple ifc mall、大嶼山愉景灣愉景廣場、港島海洋公園等共15個地點已納入強制檢測範圍，任何於指定21天期間曾身處相關地點的人，須在28日或之前接受強制檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，接種三劑疫苗後仍會染疫，感染風險只能減低五成至七成，但所有人仍應打三針，其中有緊急需要或最前線防控人員需在接種兩劑疫苗三個月後盡快接打第三針，除高暴露風險者如機場和醫院工作人員亦應接種第三劑疫苗外，也要先減低輸入壓力，如限制高風險地區者來港轉機安排，及將機場工作人員的檢測安排收緊至每日一檢。

另外，港府昨日公布，因應阿爾巴尼亞、牙買加和北馬其頓確認發現Omicron個案，故將上述三個地區列為A組指明地區，29日零時起生效，21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境 ，香港居民抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。

食衛局長陳肇始昨於網誌撰文稱，隨著聖誕及新年假期入境人數增加，香港輸入個案不斷上升，港府已採取最高規格的防疫措施，包括收緊航班「熔斷機制」，若同一航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，須禁止抵港兩周，防止Omicron流入社區。