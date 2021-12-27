城巴撞爛 84歲、二級歷史建築郵政局重生

赤柱郵政局經修復後已回復原貌。（取材自黃偉綸網誌）

擁有84年歷史的赤柱郵政 局今年5月被一輛巴士撞毀部分圍欄、外牆及屋頂部分木枋；建築署啟動緊急協調機制，在郵局及古物古蹟 辦事處協助下安排修復工 程，修復工作已於10月中旬完成，令這座「郵政歷史時間囊」得以繼續保留。

大公報報導，發展局局長黃偉綸昨日發表網誌，引述建築署高級結構工程師李卓恒的介紹指出，當晚為建築物進行初步結構勘察及評估主要針對兩方面：第一是郵局的主結構有沒有受損；第二是損毀的部分會否對公眾產生安全問題。根據觀察，被巴士撞毀的地方只涉及屋頂前端小部分及簷篷位置，主結構沒明顯受損，但受損簷篷的其餘部分可能有鬆脫的危險。因此，除圍封建築物，避免公眾進入外，當局亦安排保養承建商以臨時支架承托簷篷受損的部分，確保不會對公眾構成危險。

黃偉綸形容，赤柱郵政局得以保留，可算是「不幸中的大幸」。在這次緊急行動中，建築署迅速調動人手趕赴現場，各個專業團隊各司其職，發揮團隊合作精神，順利及迅速地完成任務，妥善處理這次突發事件。

赤柱郵政局位於黃麻角道2號，於1937年建成，至今已有逾80年歷史，屬二級歷史建築，同時也是香港現存最古老及仍然運作的郵局。郵局保存了不少舊有建築特色，例如原有的人手操作郵票售賣機、鑄鐵郵箱、原裝窗花、原有木製屋頂結構等，極具歷史價值，被譽為「郵政歷史時間囊」。

香港郵政曾在2007年8月為赤柱郵政局展開大型修繕工程，以保存和恢復郵政局的舊有建築特色，作為「郵政歷史時間囊」。大型修繕工程項目包括：重設原有的人手操作郵票售賣機及附有英皇佐治六世標記的鑄鐵郵箱，以作陳列之用；翻新嵌有英皇GR徽章的原裝窗花；復原舊日常見的水磨石地板，並移除假天花，以展示屋頂結構原有的木製桁梁和橫梁。

赤柱郵政局在2009年12月18日被評為二級歷史建築。根據古物古蹟辦事處的評級定義，二級歷史建築是指具有特別價值而需有選擇性地予以保存的建築物。