20歲港男欠賭債 自編自導綁架案 圖騙母親30萬「贖金」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 警方於平安夜接獲一名母親報案，稱兒子遭綁架，綁匪勒索要她交30萬元贖金才肯放人，西九龍總區重案組迅速救出「人質」，深入調查下揭發是一宗虛報綁架案，懷疑不肖男子因欠賭債，與友人自編自導合演綁架，企圖騙取母親金錢。

大公報報導，本月24日下午，一名女子報案稱收到電話，對方指已綁架其20歲兒子，勒索要取30萬元贖金，之後婦人收到多段其子被襲擊的片段。西九龍總區重案組探員隨即接手調查，並展開營救行動，在九龍城救出被挾持的20歲姓麥男子，當時他身體受輕傷，兩名分別姓余（20歲）及姓孔（23歲）男子則涉嫌非法禁錮被捕。

另外，行動期間有涉案人駕駛私家車高速逃走，警方追截期間，該私家車多次違反交通燈號，更在窩打老道及界限街交界撞向另一輛車輛逃去，警方暫列瘋狂駕駛並追緝涉案人。

據報導，救出「人質」後，警方進一步調查，懷疑有人因欠債，向家人虛報綁架以騙取金錢，遂於前天以涉嫌「浪費警力」，拘捕案中20歲姓麥男子。相關調查工作仍在進行，警方不排除有更多人被捕。據悉，麥因欠友人30萬元賭債，遂施苦肉計向家人騙錢，指使兩名友人拍攝他被襲擊的片段，發給母親勒索贖款。