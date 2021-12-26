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研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

國泰倫敦返港7染疫禁飛14天 港25宗輸入確診8個月新高

香港新聞組╱香港26日電
香港25日有25宗輸入確診，包括一名國泰空姐。倫敦返港的國泰直航機被「熔斷」，26日起至下月8日「禁飛」香港。（中通社）
香港25日有25宗輸入確診，包括一名國泰空姐。倫敦返港的國泰直航機被「熔斷」，26日起至下月8日「禁飛」香港。（中通社）

香港的新冠肺炎疫情昨日聖誕大反撲，有25宗輸入確診，數字創近八個月新高，包括自哈薩克參加比賽返港的全運會銅牌得主劉知名等五名空手道運動員，另有兩名機組人員，包括一名國泰空姐。倫敦返港的國泰直航機被「熔斷」，今日起至下月8日「禁飛」香港。

文匯報報導，3間航空公司包括阿聯航空、大韓航空及國泰航空，航班上有多名乘客確診，觸發「熔斷機制」，有關航空公司的相關航線，被禁止飛抵香港，為期14天。其中，先後有7名乘客確診的國泰倫敦直航客機，需停飛至下月8日，國泰表示正為受影響乘客安排退款或轉乘其他航班。

香港25日有25宗輸入確診，包括一名國泰空姐。倫敦返港的國泰直航機被「熔斷」，2...
香港25日有25宗輸入確診，包括一名國泰空姐。倫敦返港的國泰直航機被「熔斷」，26日起至下月8日「禁飛」香港。圖為國泰航空機組人員。 （中新社資料照片）

昨日新增的25宗新冠肺炎確診個案均為輸入個案，當中14宗涉及變異病毒株，9宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。

香港特區政府衛生署衛生防護中心25日通報，香港新增25宗新冠肺炎確診輸入病例。圖...
香港特區政府衛生署衛生防護中心25日通報，香港新增25宗新冠肺炎確診輸入病例。圖為被列入強制檢測公告的銅鑼灣鏞華餐廳。（中新社）

據報導，新增確診個案包括參加完中亞哈薩克空手道錦標賽的5名港隊運動員，包括東京奧運空手道銅牌得主劉慕裳兄長劉知名，他們一行人23日從韓國乘搭航班KE607抵港時，在機場檢測結果呈陽性。其中兩人潛伏期曾逗留香港，包括個案12568的28歲男病人，居於元朗八鄉河背村一所村屋；個案12569的33歲男病人，潛伏期曾居於沙田香港體育學院。

報導指出，昨日新增3宗帶有Omicron的個案，其中個案編號12557為日前確診的64歲機場清潔工，經過基因排序確認，其病毒基因與早前一宗從迦納和卡塔爾抵港的輸入個案一致，相信清潔工工作期間染疫，故將他列為輸入相關個案。

此外，警方在前晚平安夜於全港打擊違規食肆、酒吧、派對，打擊非法活動及防止病毒在社區傳播的風險，逾300人因涉嫌「犯聚」被票控及被捕，其中大部分人被揭沒有掃描「安心出行」及沒有佩戴口罩。警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。

香港特區政府衛生署衛生防護中心25日通報，香港新增25宗新冠肺炎確診輸入病例。圖...
香港特區政府衛生署衛生防護中心25日通報，香港新增25宗新冠肺炎確診輸入病例。圖為被列入強制檢測公告的銅鑼灣銀龍茶餐廳。（中新社）

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