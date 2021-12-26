飛虎隊坐鎮 香港破最大K毒案 檢獲逾1.2噸毒品

香港破獲歷來最大宗K毒案件，拘捕4人，檢獲1266公斤懷疑氯胺酮，市值約8.4億港元。 （中新社）

警方接獲線報，得悉有大宗毒品 交易，毒品調查科聯同飛虎隊及水警24日在鯉魚門採取行動，破獲歷來最大宗K毒案，檢獲逾1.2公噸、市值高達8.4億港元（約1.07億美元）的懷疑氯胺酮（K毒），當場拘捕四名男子，案件今日在觀塘裁判法院提堂。

警方表示，販毒集團趁聖誕及元旦假期瘋狂入貨，由過往螞蟻搬家，轉為大量集運走私毒品到港。

大公報報導，毒品調查科署理警司張楚健表示，接獲線報得悉販毒集團會在聖誕期間，於鯉魚門一帶進行大宗毒品交易，遂召喚飛虎隊和水警聯手，於24日採取行動。

警方先發現三輛可疑車輛在鯉魚門一帶不斷徘徊，至前日早上8時許，見其中一輛私家車在三家村碼頭附近停下作觀察，另一輛5.5噸密斗貨車和一輛輕型貨車稍後靠岸停泊。

報導指出，未幾，一輛快艇 駛近碼頭，疑人遂將艇上多袋用麻袋裝載的懷疑毒品搬上貨車，警員立即採取行動，其中一名疑人見事敗跳海逃走，被警員截獲救上岸，他與岸上三名同黨一併被捕，而涉案快艇則飛馳往石澳方向逃逸，其間有人將艇上約31個麻袋棄置海面。

報導稱，警方其後撈起全數麻袋，連同在岸上檢獲的17個麻袋，發現袋內均裝滿懷疑氯胺酮（K仔），共重1266公斤，市值高達8.4億港元，為警方有史以來破獲最大宗的K毒案，數量超出今年首11個月的K仔檢獲總量。