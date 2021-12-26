報復性消費 香港聖誕假丁財兩旺 美食節生意多2成

香港會展中心內冬日美食節進行得如火如荼，大批市民25日入場「掃貨」，搶購心儀的食品。（中通社）

香港 一連3日的聖誕假期昨日開始，多區人頭湧湧，其中尖沙咀碼頭附近一個商場，昨午有逾百米長車龍等候進入停車場。商場內不少餐廳都大排長龍，購物區人山人海。因疫情 「閉關」許久的市民趁機走出街頭享受節日氣氛，灣仔會展舉行的冬日美食 節是其中一個好去處。有參展商指出，昨日人流明顯增加，不少市民趁假期「爽手」購買心儀產品，有信心生意額較疫情前上升兩成。

文匯報報導，無論是尖沙咀、旺角、銅鑼灣，還是中環蘭桂坊，昨日都被人流迫爆，有飲食業界指早在上月聖誕大餐已被訂滿，有餐廳負責人表示，「希望今年聖誕做多一兩成生意。」

冬日美食節也人頭湧湧，其中豬手專賣店一豚攤位外圍滿搶購優惠豬手的市民，攤檔負責人Mandy接受香港文匯報訪問時表示，進入假期人流明顯增加，以往以熟食為主的一豚因應疫情推出真空包裝的半製成豬手，「包裝乾淨衞生，受到市民歡迎，預料整體銷售額能較疫情前增加一兩成。」

香港一連3日的聖誕假期25日開始，多區人頭湧湧，圖為香港市民25日在灣仔海濱遊玩。 （中新社）

報導指出，以零食為主的JENZET LIMITED帶來數款王牌產品，其中薯蓉杯最受市民青睞。負責人何小姐一邊向顧客介紹產品，一邊幫手收銀，分身乏術。她說，「第一日（前日）幾驚（人少），好彩今日（昨日）開始放假好返，有信心賣晒啲貨。」

有人歡喜有人愁，專賣點心的文樂園昨日中午門可羅雀。銷售總監黃詠恩指，今屆美食節場內禁試食，購買新鮮出爐點心的市民明顯減少。攤位因此推出優惠點心福袋，包含急凍燒賣、年糕等點心，希望能成功「救市」。

報導說，市民譚太昨日滿載而歸，直言行到腳痛，「驚多人（昨晨）10點開門就過來。價錢好（平）過出邊。今次打算花費2000元，已經買了陳皮、凍肉，日常飲食為主。」唐太也趁假期掃貨，她說，「今次攤位安排有些凌亂，現場座位又少，老人家行得有些辛苦。500元買咗紫菜、即食羊腩，打算走時再買兩包凍肉。」