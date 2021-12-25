中大、嶺大等校也拆了 港校園六四雕塑全數「被消失」

香港中文大學的民主女神像（上圖）24日被校方移走（下圖）。（Getty Images）

繼香港 大學拆移校園中的六四雕塑 「國殤之柱」後，香港中文大學的民主女神像、香港嶺南大學的六四浮雕，昨天清晨也均被校方移走；理工大學、城市大學及浸南大學內的六四紀念物，也被要求移除或收起來，換言之，放置各大學的六四標記物品均「被消失」。

香港中文大學民主女神像，是美籍華裔雕塑家陳維明為紀念「六四」20周年創作。像身高6.4米，2010年6月2日運抵香港，由支聯會接收。當時曾被港府扣查，後幾經波折，在六四燭光晚會上展示，6月5日由2000中大師生迎送中大，安放中大校園草坪。

香港中文大學昨天拆除民主女神像後說，從未准許展示民主女神像，是中大學生會在2010年申請在校園展示雕像，校方不予批准，中大亦沒有任何組織為雕像的維修及管理承擔責任，由於曾參與安排展示雕像的支聯會及中大學生會已經解散或無實際運作，中大作為校園管理者，經內部評估後決定移走雕像。

但前中大校長沈祖堯當年曾向師生及校友發公開信，表示中大一直堅守言論和學術自由，並向學生會提出將民主女神像擺放在校園内的文化廣場。

嶺南大學六四浮雕及壁畫24日遭校方拆除清除，現場被貼上印有「恥」字紙片。（Getty Images） 嶺南大學六四浮雕及壁畫24日被校方拆除清除。（美聯社） 嶺南大學六四浮雕及壁畫24日遭校方拆除清除，現場被貼上印有「恥」字紙片，一名保安人員將其移走。（Getty Images）

據明報報導，置放嶺大校園的六四浮雕昨清晨同遭校方拆走，校內另一處民主女神噴漆壁畫亦被灰色油漆掩蓋。嶺大發言人表示，大學最近重新檢視和評估校內可能構成法律或安全風險的物品，為保障大學社群整體利益，相關物品已被清除，或移除並妥為儲存。

除了中大，理工大學、城大及浸大亦有民主女神像。城大學生會署理會長謝民熹說，在港大移走國殤之柱後，校方前日約見學生會，稱擺放民主女神像的許可期已過，考慮到《港區國安法》的疑慮及校方利益，縱使學生會再申請續期擺放亦不會獲批，若學生會不收起，校方會收起雕像；校方昨亦書面通知學生會。謝民熹說，學生會決定日內收起民主女神像，預計不再公開展示。城大回覆稱，大學會不時檢視在校內張貼告示或展示物品的程序和守則。

另據香港01報導，理大學生會大樓曾經暫存兩座，據了解，其中一座在2019年11月理大示威衝突期間，曾被示威者移離到設計學院大樓附近，到同月30日校園獲警方解封後翌日，依然豎立在該位置。不過在去年1月校園重開時，雕像已不知所蹤。至於另一座民女像，原本位於理大學生會大樓，但大約今年10月時，理大學生會10月以修補為由收起民主女神像，至今未重新展出。

浸大也曾豎立一座民主女神像，2014年置於大學教學及行政大樓內，去年初浸大學生會曾表示民女像被人塗污。浸大未有回覆民女像最新情況，僅表示會不時審視校園環境，確保校內物品安全合法，並與各持份者保持溝通。