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民主女神像創作者 轟香港無言論自由

香港新聞組╱香港25日電
民主女神雕像在2010年6月4日在香港舉行燭光守夜活動後，被轉移到香港中文大學安置。（路透資料照片）
民主女神雕像在2010年6月4日在香港舉行燭光守夜活動後，被轉移到香港中文大學安置。（路透資料照片）

「偷偷摸摸在月黑風高，見不到光、見不到人的時候搬走，這行為十分可恥。」一夜間，中大移走民主女神像，嶺大移走六四浮雕。綜合眾新聞、關鍵評論網報導，創作這兩個作品的美籍華裔雕塑家陳維明表示，校方做法心虛、站不住腳。他認為過去香港還有表達空間，但今次舉動說明國安法下的香港，已經沒有言論和表達自由。

陳維明認為，香港的表達自由都已經被摧毁，更何況學術自由，香港的民主進程同樣亦然，預示香港會愈來愈收緊各個方面，「天愈來愈黑，天色是完全黑下來。」

「民主女神」原本是八九民運的標誌，1989年6月4日解放軍戒嚴部隊清場時推倒位於天安門的「民主女神像」。而位於中文大學的民主女神像，正是仿八九民運的「民主女神像」、由陳維明創作。2010年5月，為紀念六四21周年，陳維明將「民主女神像」與「天安門大屠殺浮雕」從美國運抵香港，兩件作品經當年的大學生與社運人士爭取後，終能分別放置於中文大學和嶺南大學，惜今日同日被校方移去。

據報導，陳維明指出，即使支聯會解散、中大學生會解散，但陳維明還在、雕塑家還在，他屬於兩個作品的擁有者，由他決定借出作品展出，校方應有義務維護雕塑，如果受到壓力不想再維護，亦應該向他本人查詢，但兩間大學沒有聯絡過他。他促請校方妥善保護，並把作品運回美國給他。

陳維明稱，這兩個作品——六四浮雕和民主女神像，講述30多年前中國發生的民主和學生運動。他認為香港是一國兩制，過去有一定的法治精神和表達空間，但今天竟然會在半夜搬走雕塑，反映在國安法下香港已經再無言論和表達自由，試圖令香港人，從此忘記這段歷史。

報導指出，不似搬入校園時的轟動，兩個雕像都在半夜時被無聲無息地搬走。陳維明直斥行為可恥，甚至質疑可能是違法：「他們也知道這做法不對，也可能是違法的，站不住腳，想在半夜偷偷摸摸、月黑風高、見不到光、見不到人的時候搬走，這行為十分可恥。正正就是不光明正大，才會在晚上做這件見不到人的事情。」

他強調自己是雕像的擁有者，無論校方受到甚麼壓力，還是甚麼原因要移除雕像，都應該要通知他，但中大和嶺大在移除雕像前，都沒有人聯絡過他，更擔心雕像有沒有受損。「不知道雕像的去向、下場，放在倉庫裏有沒有損壞亦都不知道，我都是通過媒體才知道，是校方的保安還是甚麼人拆除都是不知道，半夜三更邊個都唔知道。」

報導說，中大校方事後發聲明提及，支聯會及中大學生會現已解散或無實際運作，沒有任何組織為雕像的維修及管理承擔責任。陳維明反駁，在中共的打壓下，支聯會解散、中大學生會解散，但陳維明還在、雕塑家還在，認為校方亦有義務維護雕塑，即使受到壓力不想再維護的話，就應該走來問他本人如何處理這個雕塑，但校方沒有找他，證明他們是心虛的。「看，你哋都聯絡到我，中大學生都聯絡到我。」

曾經來過香港幾次，但因為這兩件作品，陳維明在2010年被拒入境後，再沒有踏足香港。他說，現在可能不單止無法入境，可能一入境就已經會被拘捕，因為香港已經沒有言論自由和表達自由的空間，自己已成為一個「不受歡迎的人」。他希望校方妥善保管這兩個雕塑，並運回美國給他，亦表明如果校方有任何原因不運回，不排除向這兩間大學提告。

2010年，六四浮雕和民主女神像曾在銅鑼灣時代廣場展出，警方一度撿走再發還，社會哄動聲下分別搬入嶺大和中大展出至今。中大當年一度拒收民主女神像激起輿論，最終逾千中大師生迎接民主女神像運抵中大；而嶺大時任校長陳玉樹曾言「嶺大氣氛相對自由」，浮雕順利獲嶺大校方接納安置。中大民主女神像亦是往後香港社會運動的象徵之一。

香港 雕塑 六四

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