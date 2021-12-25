六四紀念雕塑被拆 大專學界聯合聲明籲交師生商去向

香港中文大學學生在24日平安夜齊聚校內原本放置新民主女神像的地點，以花束、蠟燭以及該雕像過去的照片，抗議校方趁夜拆除這座仿製天安門民運精神象徵的雕塑。（路透）

就各院校接連強拆六四 紀念雕塑 ，大專學界包括嶺大、理工、教大、樹仁、科大、中大七間書院與中大學生報及校園電視台，於25日凌晨發布聯合聲明，當中提到三間院校在事件中沒有徵詢學生、校友、甚至創作人的意願，更指嶺大及中大校方偷雞摸狗漏夜拆除雕塑，堂堂高等學府，師生、校友無一席之地。聲明呼籲各大專院校停止打壓學生意見，盡快交代六四紀念雕塑的去向，並交由全體師生共同商討它們的未來去向。

綜合眾新聞、明報報導，屹立中大逾11年的民主女神像昨晨被校方移走，中大新亞書院學生會臨時行政委員會主席魏子聰稱事前無先兆，前日多名學生代表與中大輔導長陳國康會面談雕像問題，對方稱暫不處理、未有消息，惟昨晨校方就將之清走。他說，學生代表昨晨就事件追問陳國康，引述對方說「真的不知道」清理雕像一事。魏說雕像附近曾舉辦不同學生活動，對其遭移除感難受。明報昨向中大校方查詢行動前有否聯絡雕像創作者陳維明、雕像現時存放何處、會否向陳歸還等，一概無回覆。

昨天有多名中大的學生及校友到場，有人在昔日雕像位置拍照獻花並擺放蠟燭及照片，並向經過的學生派發介紹民主女神像歷史的小冊子。 中大2012年學生會會長楊政賢到場說，民主女神像象徵中大人求真及守護公義的風骨，對雕像被移除感到傷心，「好似我有一部分記憶被人割走」。

報導指出，中大的內地學生夏同學（化名）則在場播放歌曲《自由花》，她說，很擔心六四事件在香港 成為禁忌，形容在港讀書4年，「很像是從牆內走到一個很廣闊、很自由的世界，然後又親眼看着它被打碎」。她對校方行動感錯愕，沒料到港大移除《國殤之柱》後，中大這麼快有類似行動，其身邊的內地同學昨亦在網上發文緬懷雕像。

此外，置放嶺大校園的六四浮雕昨清晨同遭校方拆走，校內另一處民主女神噴漆壁畫亦被灰色油漆掩蓋。嶺大學生會對校方行動感非常遺憾及憤慨，譴責校方「意圖抹殺六四事件的痕迹」，又稱校方沒與學生會商討行動，違背2011年雙方就六四浮雕達成的「永久擺放」共識。