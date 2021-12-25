1天25初確 參加亞錦賽返港5空手道選手也中招

機場清潔工疑在機場工作感染Omicron，引起客運大樓員工恐慌，擔心中招。圖為香港國際機場。（中通社）

根據衞生防護中心公布，香港昨日錄得近25宗初步確診，意味今天聖誕日確診數字或創八個月以來新高。初確患者包括全國運動會銅牌得主劉知名等五名空手道運動員 ，在哈薩克參與亞錦賽後返港，在機場 檢測結果呈陽性；前日懷疑中招的64歲機場清潔工昨日確診，他與另外四名確診患者都可能帶有Omicron ，約67名與機場清潔工、空手道運動員有關的接觸者在竹篙灣檢疫中心度過聖誕。

大公報報導，體育學院昨日公布，劉知名、黃卓莉、張珠銀、劉百恒及梁文謙等空手道運動員，在機場檢測初步確診，目前情況良好，送院治療，同行13名運動員、教練及工作人員被送往竹篙灣檢疫中心隔離檢疫。

劉知名表示，除了有一點喉嚨痛，整體感覺很精神，有其他確診運動員也有輕微咳嗽，但都症狀輕微。他又說，比賽當地防疫措施不算嚴謹，很多當地人包括酒店房務員也沒戴口罩。據悉其他國家的選手回國也相繼確診，他估計很大機會被酒店員工傳染。

報導指出，劉知名的妹妹、同樣是空手道運動員的東京奧運銅牌得主劉慕裳，前日在社交媒體上載與隊友在房間開聖誕派對的相片，兩兄妹均戴上聖誕帽，但無戴口罩。劉慕裳昨晨啟程返美受訓，不少網民在劉知名社交媒體帖文留言，祝願他早日康復。

衞生防護中心公布，香港昨日新增7宗Omicron，患者分別於12月20日至22日期間確診，迄今累計41宗Omicron。

報導說，昨日新增五宗確診，包括四宗輸入個案，64歲機場男清潔工則列為與輸入個案有關連。五人均帶有N501Y和T478K變種病毒，意味可能感染Omicron。他的14名密切接觸者、約40名密切接觸者的家居接觸者和密切接觸者，已被送往檢疫中心隔離，暫未有人確診。

64歲男機場清潔工疑感染Omicron，香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，機場客運大樓的地勤、清潔員工感到恐慌，擔心中招，希望政府徹查感染途徑，盡快公布。