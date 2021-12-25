我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

1天25初確 參加亞錦賽返港5空手道選手也中招

香港新聞組╱香港25日電
機場清潔工疑在機場工作感染Omicron，引起客運大樓員工恐慌，擔心中招。圖為香港國際機場。（中通社）
機場清潔工疑在機場工作感染Omicron，引起客運大樓員工恐慌，擔心中招。圖為香港國際機場。（中通社）

根據衞生防護中心公布，香港昨日錄得近25宗初步確診，意味今天聖誕日確診數字或創八個月以來新高。初確患者包括全國運動會銅牌得主劉知名等五名空手道運動員，在哈薩克參與亞錦賽後返港，在機場檢測結果呈陽性；前日懷疑中招的64歲機場清潔工昨日確診，他與另外四名確診患者都可能帶有Omicron，約67名與機場清潔工、空手道運動員有關的接觸者在竹篙灣檢疫中心度過聖誕。

大公報報導，體育學院昨日公布，劉知名、黃卓莉、張珠銀、劉百恒及梁文謙等空手道運動員，在機場檢測初步確診，目前情況良好，送院治療，同行13名運動員、教練及工作人員被送往竹篙灣檢疫中心隔離檢疫。

劉知名表示，除了有一點喉嚨痛，整體感覺很精神，有其他確診運動員也有輕微咳嗽，但都症狀輕微。他又說，比賽當地防疫措施不算嚴謹，很多當地人包括酒店房務員也沒戴口罩。據悉其他國家的選手回國也相繼確診，他估計很大機會被酒店員工傳染。

報導指出，劉知名的妹妹、同樣是空手道運動員的東京奧運銅牌得主劉慕裳，前日在社交媒體上載與隊友在房間開聖誕派對的相片，兩兄妹均戴上聖誕帽，但無戴口罩。劉慕裳昨晨啟程返美受訓，不少網民在劉知名社交媒體帖文留言，祝願他早日康復。

衞生防護中心公布，香港昨日新增7宗Omicron，患者分別於12月20日至22日期間確診，迄今累計41宗Omicron。

報導說，昨日新增五宗確診，包括四宗輸入個案，64歲機場男清潔工則列為與輸入個案有關連。五人均帶有N501Y和T478K變種病毒，意味可能感染Omicron。他的14名密切接觸者、約40名密切接觸者的家居接觸者和密切接觸者，已被送往檢疫中心隔離，暫未有人確診。

64歲男機場清潔工疑感染Omicron，香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，機場客運大樓的地勤、清潔員工感到恐慌，擔心中招，希望政府徹查感染途徑，盡快公布。

空手道運動員劉知名（前右）等5名空手道選手參加亞錦賽返港後，在機場檢測結果呈陽性...
空手道運動員劉知名（前右）等5名空手道選手參加亞錦賽返港後，在機場檢測結果呈陽性。 （新華社）

機場 運動員 Omicron

上一則

中國新法：中企赴海外上市 將統一備案管理

下一則

學歷貶值「沒碩博難求職」 中國今年考研人數增加2成

延伸閱讀

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消
NBA／哈登解封 籃網vs.湖人聖誕大賽不缺席

NBA／哈登解封 籃網vs.湖人聖誕大賽不缺席
灣區家用快篩盒銷售一空 檢測站大排長龍家用快篩盒

灣區家用快篩盒銷售一空 檢測站大排長龍家用快篩盒
LAX現代化升級 列車導軌結構完工

LAX現代化升級 列車導軌結構完工

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
王力宏。（取材自微博）

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

2021-12-20 13:12

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺