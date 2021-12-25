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聖誕坐困愁城 港人苦中找樂

香港特派員李春
大批香港市民在平安夜外出慶祝聖誕節，海港城停車場2000多個停車位已於下午爆滿並出現車龍，預計今年平安夜人流較去年上升20%。圖為尖沙咀。（中通社）
大批香港市民在平安夜外出慶祝聖誕節，海港城停車場2000多個停車位已於下午爆滿並出現車龍，預計今年平安夜人流較去年上升20%。圖為尖沙咀。（中通社）

港人出了名的愛出門度假，不僅因為地窄人稠，擠得不舒服，還因港人的世界觀。過去聖誕是大假，城中人早就走了一小半，現在疫情封關，港人被迫坐困愁城，卻不服氣要苦人找樂子。

今年香港聖誕，不同過往的是樹多燈少。樹多是大百貨公司內紛紛竪起聖誕樹，數一數真的比往年都多，港島有間商業廣場更是個個三個中庭有四個聖誕裝置，別的百貨公司則是以樹來鬥高比大，目的當然是一個，吸引更大的人流來幫襯生意。

雖然日子過得不易，但香港人還有各有各的過節辦法。近日有由新界到港島的長程公車，司機在收費機上置起彩帶甚至聖誕老人，乘客登車都說驚喜，紛紛在社交媒體體上曬出此相，人人都誇這公車司機「好好人」，令大家一路歡喜。

香港人找樂子，令「Staycation」即留港度假，成為聖誕節中新熱。香港觀光業界人士說，這次聖誕節酒店入住率，較去年上升一倍以上，有店東說達到八、九成，有五星級酒店說接近爆滿，房價也炒高了兩三成。除了那批防疫旅館外，這些酒店訂房入住的，都是香港本地客。

除了酒店因有本地度假的新花樣，聖誕和除夕大餐也備歡迎，以各餐廳食府的廣告看去，大餐訂價大漲，但居然爆滿。還有不少公司去訂聖誕派對，餐廳、酒吧還有包場的生意可做了。由於訂座極旺，那些餐廳食府一早就去準備高檔食材，據說龍蝦、生蠔之類的價格，也被搶高。

住大飯店，吃大餐之外，就算不能出港，香港人也報旅行團，就算在香港兜一圈也心滿意足。有旅行社東主說，現在只能辦香港本地團，但居然十一月就開始有人來報聖誕團，令聖誕遊的團隊一早報滿。旅行社東主說，港人這麼熱情，他們也要絞盡腦汁想新招，雖說本地遊無非是離島景點轉一圈，但今年安排米其林餐廳吃大餐，客人開心得很。而最受歡迎的是「狗狗團」，因為專車可以帶寵物去大景點，還安排專業訓犬員幫忙，實在難得。

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