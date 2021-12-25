香港聖誕人潮再現 蘭桂坊酒吧生意回到2018年

香港蘭桂坊人頭攢動，熱鬧非凡，在狂歡的音樂聲中，市民「舞動」平安夜，歡度佳節。（中通社）

香港 在經歷嚴峻的疫情 後，今年聖誕狂歡再現。大批市民昨日外出歡度佳節，街頭巷尾節日氣氛濃厚。五光十色的維港海旁，成為不少年輕人迎接聖誕的熱點，冬日美食 節、工展會則成為一家大細共聚天倫購物樂的選擇。而節日「報復式消費」，也令餐飲業界得益。蘭桂坊協會總監張素媚表示，聖誕檔期的營業額已重回2018年水平，很多酒吧食肆銷情非常理想，預訂超過九成，甚至已經爆滿。

綜合大公報、文匯報報導，今年維港兩岸多處海濱都擺設了大型聖誕樹及燈飾，吸引不少市民扶老攜幼往感受節日氣氛。位於灣仔維港海濱的首個「海岸堤階」在平安夜向公眾開放，並設有維港首個水上腳踏船設施。不少市民首日就到場試玩，一邊「踩艇仔」，一邊迎風欣賞海景。

尖沙咀海旁昨午人頭湧湧，附近有商場傍晚舉辦慶祝活動，在露天廣場撒下白色紙碎，營造飄雪效果，吸引大量市民走入攝影區與聖誕老人合照；坐落西九文化區藝術公園、逾六層樓高的20米聖誕樹，以及夢幻聖誕小鎮則成為不少人的打卡之選。

在中環蘭桂坊，入夜後人流明顯增加，部分人戴上聖誕帽或鹿角頭飾等，附近酒吧亦布置了燈飾。有酒吧及餐廳負責人表示，今年聖誕市道相當好，座位一早已經訂滿。餐飲聯業協會會長黃家和形容，餐飲業狀況與2019年及2020年相比，分別有如「天與地」。他表示，疫情緩和及電子消費券帶動下，市民消費意慾增加，即使政府本月初要求市民進入食肆等處所時必須使用「安心出行」程式，令部分店主擔心生意會受影響，但數據顯示今個月餐飲業整體生意額並無下跌，酒樓近日訂座率達九成以上，即使較偏遠的酒店，餐廳訂座率也達八成至九成；婚宴生意亦非常好，農曆新年已有不少人訂座。

此外，一年一度的冬日美食節及冬季購物節昨日開鑼。多家參展商昨日表示，近期疫情緩和，加上大節當前，市民消費意慾大增，預計生意額會比早前參與同類展覽增加20%至30%。