港大、中大研究：科興疫苗打3劑 仍難防Omicron

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 八成輸入的新冠病毒個案皆屬Omicron 變異株，且8天內第二度出現航空業員工疑帶Omicron變異株入社區。在機場初步確診患者專用洗手間工作的64歲男清潔工，本身打了兩針科興，昨驗出疑帶Omicron。

Omicron病毒變異株對全球抗疫造成威脅，香港上月起開放所有已接種兩劑科興疫苗 者追加第三劑，但香港大學及中文大學醫學院的最新研究指出，科興疫苗打三劑產生的抗體不足，仍難以抵禦Omicron。內地官方研究中心發布一項研究，打兩劑國產滅活疫苗後，第三劑混打重組蛋白疫苗對Omicron的中和抗體滴度，明顯高於追加第三劑滅活疫苗。

香港01報導，港府11月起讓所有已接種兩劑科興疫苗人士打第三劑，復必泰疫苗（輝瑞/BNT）則只有高風險人士可打三劑。但港大及中大醫學院昨天發布的研究指出，打兩劑復必泰疫苗後，中和Omicron的抗體反應非常低，需要追打第三劑復必泰，或兩劑科興疫苗後追打復必泰才足夠抵禦，三劑都接種科興疫苗的人，沒有足夠抗體水準抵抗Omicron。

香港電台報導，防疫專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，數據顯示第三劑接種復必泰疫苗的保護率較科興高，但強調會尊重不同人的決定。

北京迄今追加第三劑疫苗仍未開放混打，絕大多數已打兩劑滅活疫苗的民眾，仍繼續追加第三劑滅活疫苗。

澎湃新聞報導，復旦大學附屬華山醫院感染科23日透過微信公眾號發文稱，研究結果顯示，在滅活疫苗同源打第3劑14天後，血清中對疫苗原始株、Delta以及Omicron的中和抗體滴度分別提升到285.6、250.8和48.73。如果用重組蛋白疫苗混打第3針14天後，血清中對原始株、Delta以及Omicron的中和抗體滴度分別提升到1436、1501和95.86。

研究還證實，在兩劑滅活疫苗的基礎上，同源和異源的第三劑加強分別將人體對於Omicron的中和能力提升了8.07倍和15.87倍。