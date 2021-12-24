高志活批港府蠻橫 尋求丹麥保護「國殤之柱」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

「國殤之柱」雕像創作人、丹麥雕塑 家高志活（Jens Galschiøt）批評港大野蠻和不合理，形容校方在黑暗中遮蔽雕像移走，未有告知任何人包括他，做法如同摧毀香港 的靈魂。

香港電台報導，高志活表示，「國殤之柱」是他年輕時的一個最重要作品，現在被摧毀，就如同香港不再有「一國兩制」，而是一如其他內地城市，實行一國一制。

明報報導，高志活提到，已聯絡丹麥政府尋求保護國殤之柱，並向港府提出交涉，冀取回雕塑。丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod）稱，移除雕塑是香港另一令人擔憂的發展。

高志活說，願意親自到香港取回「國殤之柱」，前提是當局要確保不會拘捕及起訴他，因為他過往亦曾對內地人權狀況作出批評，擔心到香港會因國安法而被捕。

身在美國的王丹在臉書發文，對港大深夜拆走國殤之柱表示極為憤慨，批評港大「用這種卑劣的手段，試圖抹去血寫的歷史記憶」。他表示，中共及港府認為這樣就可掩蓋他們的罪行，是典型的掩耳盜鈴，「不許一個紀念品的存在證明了他們的心虛，也再次反面證明了當年的大屠殺的存在和其罪惡性質，否則為何不敢讓後人討論和認識當年的歷史？」

王丹稱，作為八九民運參與者及六四 大屠殺倖存者，對港府和背後的中共行為表達強烈譴責，透露在紐約建立新的六四大屠殺紀念館的計畫已完成內部討論，具體內容元月1日會公布。他表示：「他們可以拆走一座紀念碑，我們也一定會建立起更多的紀念碑！」