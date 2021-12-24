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「以退為進」？林鄭放不連任風聲 有3種可能

香港新聞組╱香港24日電
香港特首林鄭月娥。(中新社)
香港特首林鄭月娥。(中新社)

香港立法會選舉落幕，政圈焦點轉至明年3月的特首選舉，香港01評論文章指出，林鄭親信透露，林鄭已向領導人表達不連任意向，但「以退為進」向來是林鄭慣用手法，政圈分析此話有三大可能性。

一是「以退為進」，過去每逢臨近政府換屆，林鄭都表現得「官到無求」，例如2012年，時任發展局長的林鄭月娥被視為下任政務司長，她以「差不多夠鐘」暗示不留任，結果成為梁振英政府二把手；2016年，林鄭多次表明不留任，結果梁振英意外放棄連任，林鄭即時參選且當選。因此不排除林鄭今回故技重施，透過向北京放出不連任風聲，表面上是退卻，實有進取之意。

二是「反客為主」，另一種可能是假若林鄭有意去馬，惟最終沒有北京半點「祝福」，連參選下屆機會都不曾存在，客觀上便陷於全面被動，故早早表達了「不連任」，萬一情勢發展如上述般「無聲氣、無祝褔」，屆時便可主動地大肆放風，一早已表明不連任，不是「無得選」，而是「我不選」。

三是「去意已決」，林鄭果真意興闌珊，無意連任，做完本屆任期，便告退休， 故及早通知北京，另覓高明。然而， 政界人士普遍分析，第三種可能機會最低。

報導說，林鄭早早表達「不連任」意向，也有額外風險，就是假戲真做，北京原本有意力挺林鄭，後改弦易轍另覓他人，然而如此兒戲，出現「表錯情」機率畢竟很低。反之，放出「不連任」風聲，可收「以退為進」及「反客為主」兩項好處，雖未必是致勝一著棋，但肯定不是一步臭棋。

至於近期受關注的「國際級黑馬」、全國政協常委陳馮富珍，據沙半山打聽，她曾在一個場合都被問到會否參選，現年74歲的陳馮回應笑稱自己年紀大，但政圈普遍相信若有「國家級任務」託付，年齡已非關鍵因素。

北京 香港 林鄭月娥

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