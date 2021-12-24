媒體：林鄭3個月前表達不連任香港特首 建制也不看好

香港特首林鄭月娥是否連任，建制派估行情走淡。(Getty Images)

香港 特首林鄭月娥赴北京述職，22日獲國家主席習近平 高規格宴請，被問及是否會連任特首，她指出，這次到北京，唯一目的是做行政長官的年度述職，沒有做其他的事情，當然也沒有想自己的未來的事情。香港01報導，有林鄭親信近日向政界人士透露，林鄭三個月前已向領導人表達不連任意向。

資深建制派人士分析，中央在此時候高規格宴請林鄭，帶有「安撫」或「話別」味道，估計林鄭連任行情走淡。另雖然有林鄭親信透露，林鄭已向領導人表達不連任意向，但「以退為進」向來是林鄭慣用手法，不排除她其實另有暗示。

今年是林鄭月娥擔任行政長官之後第五次，也是任期內最後一次述職，明年將舉行換屆選舉。鳳凰網報導，林鄭說，他一擔任第五任行政長官至到明年6月30日，所以在這段時間裡所有在香港特別行政區發生的事，需要行政長官來處理的，都會由他本人處理。

港媒香港01表示，習近平在中南海先後接見了林鄭和澳門 行政長官賀一誠，其後與兩位特首一起晚宴，林鄭的丈夫林兆波和澳門特首夫人也在座，這是四年來首次。

香港01引述資深建制派人士分析，現時距離香港特首選舉只有三個月，下任特首人選可能於下個月浮出水面，時間相當敏感，領導人在這個時候宴請林鄭夫婦，一是表達犒賞，一是展示安撫或話別，目前看來，後者的味道較濃。

該人士又指，習近平接見林鄭時，習先到場，在等候期間問其他官員：「你們上午有誰陪著見？」旁人回應：「國務院系統。」聽來似有格外關顧林鄭之意，莊重中亦流露告別之情。

習近平接見林鄭時提到，一年來香港「由亂轉治」的局面不斷鞏固，指林鄭成功舉辦選委會選舉及立法會選舉，「中央對你們的工作是肯定的」。

今年初，由於疫情關係，述職改以遠距視訊進行。當時習近平稱，對香港第四波疫情很擔憂，中央全力支持特區抗疫，又讚揚林鄭在國家安全等大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當，「對你和特區政府的表現是充分肯定的」。領導人對林鄭的評語，迅速在政治圈引起關注。