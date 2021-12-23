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港Omicron輸入個案激增 年內通關有變數

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港與內地2021年內通關的希望，可能又有變數。香港01報導，特首林鄭月娥完成任內最後一次述職，她22日晚表示，有向兩名國家領導人反映港人熱切期待通關，惟未獲正面批示。她表示：「我今日無一個好確實的答覆給大家」，但兩位領導人都同意香港過去一年在控制疫情方面有成效，港府會繼續努力，爭取早日通關。

綜合大公、文匯報導，香港新冠疫情持續緩和。衞生署衞生防護中心公布，截至22日零時，香港新增7宗新冠病毒確診個案，均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。

個案涉及3男4女，年齡介乎22至61歲，1人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，3人由A組指明地區（高風險）抵港，2人由當時（抵港當日）為A組指明地區（高風險）的地區抵港，另外1人由當時（抵港當日）為B組指明地區（中風險）的地區抵港。其中5人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，1人於檢疫期間確診，另有1人是早前輸入個案的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

過去14天香港累計報告70宗個案，全屬輸入個案。香港至今共錄得34宗涉及Omicron的個案。

此外，香港旅遊發展局昨日透露，已部署四部曲策略迎接「小通關」，包括透過不同渠道宣傳香港，推出一站式網站為旅客提供訪港貼士，率團到內地與當地業界商討合作，以及為旅客提供專享體驗等。

另外，旅發局決定明年虎年新春不會復辦花車巡遊，但將在中環海濱首辦以桌上遊戲為主題的新春遊樂園活動，由1月28日至2月5日（年廿六至年初五）一連9天舉行，讓港人留港過好年。

香港 檢測 疫情

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