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是否爭取連任？ 港特首林鄭未正面回應

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港特首林鄭月娥22日晚在北京見記者總結行程，被多次問到會否爭取連任、是否以特首身分做好3月特首選舉，林鄭稱一直會擔任第五屆特首至明年6月30日，任內特區事務都由她本人處理，未鬆口是否參加明年3月選舉。

香港01報導，林鄭表示，2020年述職因疫情無法前行，而要在今年初以視頻方式述職，今次終於可以親自到北京述職。她說，2021年對於香港來說是非常重要一年，對貫徹落實「一國兩制」亦是非常重要的一年，因落實國安法和完善選舉制度，並完成兩場選舉。對於何時兩地通關，林鄭說沒有確實答案，但兩位領導人肯定香港疫情防控有成效。

林鄭又指，經過12月19日的立法會選舉後，組成的立法會完成能確保愛國者治港，亦具廣泛代表性，由早前兩大版塊改為三大版塊，包括功能組別、選委會及地區直選，她期望未來立法會更代表香港民意，與行政機關有合作，為香港市民作有建設性的事業。

被問到會否以特首身分做好明年3月特首選舉，林鄭稱一直會擔任第五屆特首至明年6月30日，這段時間內的特區事務都由她本人處理。記者追問是否不會以選舉參與人的身分參與選舉，林鄭僅表示「我已經答了你的問題」。

林鄭又指，今次來北京唯一的目的是做行政長官的述職，沒有做其他的事情，也沒有講自己未來的事情。

對於上次述職獲領導人稱讚「敢於擔當」，但今次無相關評語，林鄭月娥說，工作評價不是由她自己分析，從習近平回應可看得出，他對於香港每一件事都非常之掌握。

香港 北京 林鄭月娥

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