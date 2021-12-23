港特首北京述職 習近平滿意港選舉：新選制符一國兩制

習近平（右）22日在中南海瀛台接見赴京述職的香港特首林鄭月娥（左）時表示，北京對港府工作充分肯定。（新華社）

香港 特首林鄭月娥任內最後一次赴北京 述職，中國國家主席習近平 和總理李克強分別與她會面。習近平說，香港新選舉制度是一套好制度，北京要繼續貫徹一國兩制；李克強則提出香港直接對接國家戰略、香港民眾有更多「獲得感」兩個希望。

林鄭月娥到北京述職，習近平接見她時，先肯定一年來香港是由亂到治，堅決執行「港區國安法」，採取積極措施推動香港融入國家發展大局，全面深化與內地交流合作，對港府工作充分肯定。

習近平說，香港新選舉制度是 一套好制度。在新制度下，選委會選舉和立法會選舉都取得成功，「愛國者治港」原則得到落實，新制度符合一國兩制原則，符合香港實際，為確保一國兩制行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐。

他又說， 中共19屆六中全會作出「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，一國兩制作為重要內容，已寫入其中。相信隨著時間深入和制度體系完善，一國兩制的優越性將進一步彰顯。

林鄭月娥特別說，她高興能夠在任期內最後一次述職，「可以親身到北京，向習近平匯報香港情況，親身感謝習近平多年來對香港的關愛」。

李克強（右）在北京接見香港特首林鄭月娥。（中新社）

李克強接見林鄭月娥時表示，北京全力支持香港的經濟發展，支持香港維護國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心地位，也願意為香港經濟發展拓展空間。

李克強提出兩個希望：希望香港可以直接地對接國家發展戰略，為香港發展提供更廣闊的空間，為中國的改革開放提供助力；希望香港政府繼續防控好疫情，促進經濟恢復，著力改善民生，讓香港廣大市民有更多的「獲得感」。

香港新聞組／香港23日電

明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平的講話顯示中央滿意新的選舉制度，料至少十年後才會再提出修訂。被問到如何評估林鄭連任機會，他說中央一般會肯定在任特首，以免打擊管治威信，並無暗示下任特首人選。