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25年國殤柱港大火速拆了 作者高志活震驚 校委批損校譽

香港新聞組／香港23日電
「國殤之柱」被拆除後移走。（路透）
「國殤之柱」被拆除後移走。（路透）

豎立在香港大學校園25年的「國殤之柱」，因校務委員會於昨天投票通過移離香港大學校園的決議，校方火速於昨日晚上用圍板進行圍封、及用白布遮蔽，大批工人進駐，不時傳出敲鑿聲響，惟現場有超過30名保安員，記者等在場人士未能目擊拆卸過程。及至今日凌晨約4時，拆卸工程大致完結，「國殤之柱」被拆件，搬入貨櫃內準備移離港大。

直立在港大校園多年的「國殤之柱」。（美聯社）
直立在港大校園多年的「國殤之柱」。（美聯社）

綜合香港01、明報報導，「國殤之柱」創作者、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）知悉後，今日凌晨發表聲明，對對港大摧毁國殤之柱深感震驚，批評香港已成為「不保護人民、藝術和私有財產等法律法規的野蠻之地」，並批評港大選在西方節日聖誕節破壞藝術品是可笑怪誕。他指事件並不合理，他重申過去3個多月，他及代表律師曾嘗試聯絡港大商討搬走均不果，他指若雕塑破損，考慮向港大索償。

他在聲明中重申，「國殤之柱」是其私人財產，只在香港大學展覽，將要求校方就雕塑的任何損壞作賠償。他仍計畫移走「國殤之柱」，並運往丹麥。

港大10月去信當時未解散的支聯會，要求把「國殤之柱」移離校園，事件一直膠著。港大校園媒體學苑新聞昨晚10時許在社交媒體上載相片，指有工人用圍板及布幕圍封雕塑。

工作人員深夜用大型吊臂車，把貨櫃箱運到港大「國殤之柱」所在位置範圍外備用。（Ge...
工作人員深夜用大型吊臂車，把貨櫃箱運到港大「國殤之柱」所在位置範圍外備用。（Getty Images）

港大校委會本科生代表黃靖軒表示，一周前接獲校委會「特別會議」通知，商討一些「風險緩解」（risk mitigating）事宜；至昨午開會時得悉校方將「國殤之柱」暫時移去另一地方保存，等候其擁有人，即國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活取回，又指校方在法律容許下會提供支援。

黃稱校方代表有解釋決定背後的原因，惟該原因有待校方自己公布。黃指校委會最後投票通過有關決定，但他形容決定倉卒，認為校方不應該在這個風波期間作出如此決定。

內地生王同學與數名同學在現場留守，激動落淚。她說，國殤柱的存在代表港大仍有一定學術自由，她相信拆走雕塑不是港大決定，甚至不是由港府決定，覺得很惋惜。另一內地生陳同學說，港府已禁止維園六四燭光晚會，國殤柱被拆走後，和六四相關的事物就會一天比一天少，最後或只剩下回憶。

雕塑 香港 六四

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