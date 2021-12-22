李小龍替身武師疑與鄰衝突 遭淋液焚身命危

陳一言精於爆破及飛車，2002年駕車飛越長江。（中新社資料照片）

在香港 影壇有「特技之父」之稱陳一言，前晚在將軍澳馬游塘村居住的寮屋，疑因養狗問題與同屋男子爭執，其間遇襲受傷及被潑淋易燃液體，未幾寮屋起火焚燒，由於火勢猛烈，消防到場將火勢升為三級，陳被救出後送院通宵搶救，昨日情況危殆，警方事後以涉嫌傷人拘捕一名男子，案件現由將軍澳警區重案組跟進。

綜合文匯報、香港01報導，現年69歲的陳一言，送院時頭、手及腳均受傷。現場為馬游塘村馬游塘路山邊一間寮屋，被捕男子則姓孫（67歲）。村民指，孫原獨居上址寮屋數十年，陳一言則在約一年前搬到上址，兩人均無業，但養有三隻唐狗。消息指，火警發生前兩人曾因飼養狗隻問題爭執，有人向陳施襲及淋潑易燃液體，未幾更發生火警。

現場火光熊熊。（取材自臉書）

陳一言在影壇赫赫有名，是有「特技之父」之稱的陳一言，又名陳一燕，是香港第一代華人特技演員，曾做過李小龍 及成龍替身，在《木棉袈裟》、《霹靂火》、《警察故事》、《最佳拍檔》等電影 中作為替身。

出身貧寒的陳一言，父親於黃埔軍校畢業，家教甚嚴，他17歲加入「國泰演員訓練班」，學演戲和跳舞，跟隨武打明星劉家良、李小龍拍戲，做過李小龍三年的龍虎武師。1977年，陳一言成立「神風特技製造有限公司」，開創香港第一代特技人班底，高峰期特技人有20多人，柯受良及羅禮賢亦是其徒弟。

電影《霹靂火》中，陳一言藝高人膽大，駕駛房車凌空飛越50米，完成整齣戲最高難度的特技，主角成龍走來替他開車門，鋒芒一時無兩。90年代，柯受良飛越黃河，陳一言亦欲挑戰柯受良創舉，飛越長江，最終因不獲金主支持而告吹。