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拒打針、檢測職員 香港中大禁止入校、不續約

香港新聞組／香港22日電
香港中文大學校園。（中通社）
香港中文大學校園。（中通社）

香港中文大學昨發電郵通知所有教職員，由明年1月10日起，未提交接種新冠疫苗證明或檢測證明的職員，其智能卡將無法使用，即無法進入校園，而且要放年假或無薪假，而合約期滿者將不予續約。有拒絕接種疫苗的職員表示校方以行政手段逼人打針，象徵社會倒退，令員工失去自主權，將諮詢法律意見。

明報報導，勞工處回應稱不評論個別個案，若雇員懷疑被雇主不合理解雇或被單方面更改雇傭合約條款，可往勞資關係科各分區辦事處求助。中大回覆稱，接種疫苗及其他公共衛生措施是確保持續戰勝疫情的基本條件，大學在第二學期將採取額外措施以確保校園社區安全。

據報導，中大早前要求師生作打針申請，如有醫療原因無法打針，須每兩周檢測。中大昨向教職員發電郵表示，下月10日起無提交打針證明或檢測證明的職員，其中大通智能卡無法使用，意味將被禁止進入或使用中大通名單系統控制的門和設施，例如中央門禁系統、校園入口處的電子門禁讀卡系統；有關職員將要放年假，無年假者則要放無薪假，若該職員至合約期滿仍無打針或無檢測證明，將不予續約。

報導稱，無打新冠疫苗的中大職員Jamie（化名）沒有不適合打針的醫生證明。她認為每人均有權自主決定是否打針，批評中大校園不見得感染風險突增，校方卻突然有此強硬要求，且無其他選項。她說若打針亦變得身不由己，不但令人擔憂，且象徵社會倒退。她說底線是絕不打針，有心理準備明年初合約到期後不獲續約，計畫與上司商討可否以兩周一檢代替，或允許其在家工作，另考慮諮詢法律意見或查詢勞工處及平機會。她認為港府持續收緊雇員檢測要求，將帶動大專院校、公營機構等跟隨。

檢測 疫苗 勞工

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