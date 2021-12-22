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未打針港公務員 28日起7天1檢加密至3天1檢

香港新聞組／香港22日電
港府明年2月中在港府大樓及辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時港府雇員出入須出示疫苗接種證明。圖為香港市民進入政府總部掃描「安心出行」二維碼。（中新社）
港府明年2月中在港府大樓及辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時港府雇員出入須出示疫苗接種證明。圖為香港市民進入政府總部掃描「安心出行」二維碼。（中新社）

變種病毒Omicron在全球快速蔓延，截至昨日香港已累計錄得27宗涉及Omicron的個案。港府昨宣布，28日起進一步收緊港府雇員的定期強制檢測安排，未接種疫苗者須由七天一檢加密至三天一檢。港府亦將於明年2月中在港府大樓及辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時出入相關場所的港府雇員均須出示疫苗接種證明，更考慮將「疫苗氣泡」擴展至所有受規管的表列處所，涵蓋員工及顧客。

文匯報報導，有專家指出，節日將近由歐美回流人士增加，香港面臨極大輸入風險，相信有關措施是為了鼓勵雇員接種疫苗，為己為人。他並呼籲前線防疫員工避免出席高危節日聚會。

另外，疫情下市民要遵守社交距離，現行措施有效期今日屆滿，港府昨公布，明日起延續現行社交距離措施的有效期多14天，直至明年1月5日。

港府發言人昨日表示，鑑於傳染性更高的變種病毒Omicron個案於全球不斷上升，香港面對的威脅有增無減，港府需要進一步推動其雇員盡早接種新冠疫苗，以確保各決策局及部門建立堅固的保護屏障。在新安排下，未接種疫苗的港府雇員於本月27日進行的核酸檢測，其結果有效期仍為七天，28日起接受檢測者，有效期只有三天。

換言之，下月3日起所有未打針的港府雇員均須接受每三天一檢。持有有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的港府雇員，港府將繼續以發還費用的方式全數資助他們的檢測費用，其他仍未打針的港府雇員則需在工作時間外自費檢測。公務員事務局已就上述收緊安排向部門首長發出指引，各部門會向員工公布相關安排。

目前約96%港府雇員已接種第一劑新冠疫苗，發言人強烈呼籲仍未接種的員工盡快接種疫苗。

另據明報報導，香港昨日增8宗新冠病毒輸入個案，另少於10宗初步確診，包括青山醫院一名由英國返港的護士，護士無參與臨牀護理，25名同事檢測呈陰性。另昨增8宗Omicron變異病毒株個案，港府要求由涉事患者離開酒店起計7天，相鄰和對面房間住客須每天檢測，同時段相鄰和對面房住客若完成檢疫，則須於社區接受額外檢測，並建議避免聚會至完成7天額外監測期。

疫苗 檢測 香港

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