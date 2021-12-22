香港立法會唯一非建制派 狄志遠：孤單中尋求力量

香港第七屆立法會功能界別全體當選議員21日於立法會會見傳媒。圖中為狄志遠。（中新社）

香港 立法會換屆選舉已經結束，90名議員中，89人為親政府建制派，只有新思維主席狄志遠被視為非建制派；狄志遠說，今後將會在「孤單中尋求力量」。狄志遠表示，昨日以「一個很孤單的心情」踏入立法會，但與建制派議員開會後感到「有點溫暖」。狄志遠表示，議會內的「黃藍對決」已成歷史，但不要期望沒有火花，他將堅持爭取民主，又說日後會主動接觸中聯辦。

狄志遠是民主黨 創黨成員，曾擔任黨副主席，後來因為與民主黨有分歧，2015年宣布退黨，自此淡出政壇，與泛民主派切割關係。此後，狄志遠的政治立場變得溫和。

在這次選舉中，有超過十名類似狄志遠背景的人參選，包括馮檢基、黃成智、譚香文和民主思路多名新人，但只有狄志遠在社會福利界功能組別選舉中勝出。

換言之，在新一屆立法會內，只有狄志遠曾與泛民有淵源，其餘的都是親政府或北京 的「愛國愛港」人士。

但也有人認為，參加本屆選舉的候選人都需要接受資格審查，須符合效忠特別行政區等原則，狄志遠能夠參選並勝出，基本上也被視為「愛國愛港」者。

因此，本地媒體只形容狄志遠為非建制派，並未說他是泛民人士。

儘管如此，狄志遠憑著過往與泛民的淵源，以及對香港問題也有個人看法，因此，社會上也有人預期他會在議會中發揮個人力量，理性地反映泛民聲音。

狄志遠在當選後接受媒體訪問時也說，對於只有他一名非建制派人士進入議會，他是感到失望的；他向媒體說，如果從政治或民主訴求角度看，這是「1比89」。

他形容自己在「孤單中尋求力量」，又稱自己在立法會內是唯一非建制派，這令他覺得「沉重、孤單」。

他把自己在議會內定性為少數，但這並非是與建制派對立起來，因為在民生議題及監察政府方面，彼此有合作空間。

狄志遠說，就任後將會動議重啟政改方案，敦促港府盡快落實行政長官和立法會「雙普選」。

此外，學者專家指出，這次選舉的史上最低投票率顯示，泛民派選民已對政治參與失去信心，同時，泛民派未來在香港的發展也相當悲觀。