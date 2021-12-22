港特首林鄭民調微升 支持率21% 赴京述職點燃特首選戰

特首林鄭月娥20日晚間急赴北京述職，香港政治圈猜測或與她爭取連任有關。（中通社）

香港 立法會選舉完成，現任特首林鄭月娥 即赴北京 述職，而特首選戰即將點燃。林鄭月娥的最新民調評分輕微上升，但其連任特首工程已現挑戰。

香港當局早前安排今年大事，就是三場選舉，現在選舉委員會、立法會選舉已完成，特首選舉安排在明年3月27日，但預期跨年即將開始特首選戰。

香港立法會選舉點票完成後，林鄭月娥即赴北京述職，今天與國家主席習近平見面，然後向總理李克強匯報香港政經、社會最新情況。特首辦主任陳國基隨行，林鄭預計24日返港。

對林鄭月娥臨時應召到北京述職，香港政圈有認為不尋常者，猜測北京完成立法會選舉即向林鄭布置特首選舉安排；也有認為不算特別，因北京要等立法會選舉完成，才安排例行述職。

林鄭的民意支持率，仍陷長期低位但輕微回升。香港民意研究所昨公布最新民調，林鄭月娥的最新民望評分為35.8分，支持率為21%，反對率為63%，民望淨值為負42%，有34%的受訪者給予林鄭月娥零分。對比兩周前的同一調查，林鄭的民望評分有輕微上升。

香港政圈有猜測林鄭可能利用述職之機，向北京表達連任意願。但香港政界已有人出手狙擊林鄭，前星島日報老闆何柱國上周公開向林鄭下戰表，邀她在紅磡體育館同台辯論。何指如果自己輸了，會向林鄭叩三個頭，對方輸了鞠躬便可。

前特首、全國政協副主席梁振英。（中新社資料照片）

香港立法會投票日，何柱國再度出言挑戰林鄭，希望她反省過去的功與過，要有自知之明，並勸她不要參選；又說未來香港最大的危機來自金融方面，應讓有處理過金融危機經驗的人擔任特首，梁振英、王冬勝、陳德霖都是有能之士。另外，有報導指前特首、全國政協副主席梁振英亦身在北京辦理公務。

世界衛生組織前總幹事陳馮富珍。（中新社資料照片）

林鄭還可能遭遇黑馬挑戰。世界衛生組織前總幹事陳馮富珍，被認為與中共高層關係特別，且有可能出戰下屆特首。從世衛退休返港後的陳馮富珍，一直深居簡出，有消息稱，她將在1月初參加公開活動亮相熱身。

香港新聞組／香港22日電

香港立法會換屆選舉投票率只有30.2%，為歷屆最低；在泛民主派杯葛參選之下，親政府建制派候選人全部勝出，立法會步入「愛國者治港」時代。美、加、澳、英、紐組成的五眼聯盟與七大工業國集團（G7）外長分別發出聯合聲明，表達對香港自治的擔憂。

G720日譴責選前嚴格把關的政治審查，稱北京實施的選舉規範減少直選席位，嚴重限縮選票上的選擇性，侵蝕香港民主體制。歐洲聯盟外長波瑞爾昨天表示，香港立法會選舉違反民主和政治多元化，顯示北京朝廢除一國兩制更進一步，將密切關注明年3月的行政長官（特首）選舉情勢發展。

香港當局昨發表聲明，批評美國等五國企圖抹黑香港立法會選舉；中國外交部也聲稱，「外部勢力抹黑立法會選舉自取其辱」。港媒報導，港澳辦、中聯辦和港府昨強烈反駁五眼聯盟的聲明，指堅決反對該五個國家作出罔顧事實、毫無理據的指控，企圖抹黑香港成功舉行的立法會選舉。