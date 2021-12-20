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香港立法會選舉11票站曾暫停 最長達22分鐘

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

今屆選舉全港共有630個票站，其中共有11個票站因技術問題，因網路連線不穩定、開站程序、電子選民登記冊出問題等，須暫停開放時間2至22分鐘，晚上關閉票站時間順延。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

晴報報導，當中保良局天德長者援手網路中心票站因網路連線不穩定，一度要暫停投票，導致票站要遲22分鐘；青衣商會小學票站亦因連線問題，要暫停投票約10分鐘；青衣明愛聖若瑟中學投票站因電子選民登記冊系統的電力接駁出現問題暫停投票10分鐘；九龍工業學校票站則因「斷保險線」、和佛教林金殿紀念小學票站因電子選民登記冊運作不順，而各自暫停投票10至15分鐘。

而截至昨午4時半，選管會票站主任共收到345宗投訴，主要涉及選舉廣告、選舉活動及投票安排，包括有人投訴有小孩在票站內等家長、去票站指示不清晰等；亦有邊境票站選民指因無72小時內陰性核酸檢測結果，無法入內投票。

另據明報報導，選管會網頁的投票站及預計輪候時間昨早8時半開始運作約20分鐘後未能運作，至下午近4時才恢復正常，選管會懷疑流量太大，以致網頁未能顯示相關資訊。惟該系統顯示，所有地方選區票站等候時間均少於30分鐘。

投票 選民登記 邊境

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