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港立法會選舉首次邊境口岸投票 香園圍見人龍

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

立法會選舉投票日，當局因應疫情，首次在邊境口岸設置票站予內地港人投票，3個票站分別位於落馬洲、羅湖及香園圍口岸。在上海工作的港人蔡小姐早上9時許到香園圍口岸，她估計當時有百多人排長龍，等候十多分鐘後入內投票，過程順利，與以往選舉投票差不多。

香港電台報導，蔡小姐說，為履行公民責任，因此之前登記到邊境口岸票站投票，數日前由上海乘飛機到珠海處理事務，之後轉到深圳，今早在內地過關後，再入境香港。她抵達票站後，工作人員核實投票資格、健康碼及核酸結果，投票後再直接出關返回內地，形容安排暢順。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

當局早前收到超過2萬2000人登記在邊境口岸票站投票。

大公報報導，前來出入境口岸票站投票的人有些是在廣東居留，亦有不少是工作和生活在北京、上海及其他省市的，他們長途跋涉來投票，用實際行動支持香港的新選制。「我們很高興有機會履行我們的公民責任，期待用選票選出美好新未來！」

在佛山從畫房產諮詢服務的港人劉百欣與一眾友人一早拼車前往深圳，劉百欣認為，疫情下的這個權宜之策更高效，未來可形成機制，讓更多內地港人參與投票。

另據港媒報導，當日早上8點35分，在內地工作的宋先生已在羅湖口岸完成投票返回深圳。他表示，這次投票兩地防疫工作相當嚴謹，過關十分順利，整個過程用時約30分鐘。

投票 邊境 香港

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香港立法會選舉11票站曾暫停 最長達22分鐘

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