港立法會選舉非建制直選全軍覆沒 「中間派已無市場」

周浩鼎（左）及李慧琼為今屆地區直選票王票后。（中通社資料照片）

昨天是香港 「完善選舉制度」後首立法會選舉，地區直選由35席減至20席。全日10區直選有超過135萬人投票 ，投票率30.2%。10區都有派員參選的民建聯全線勝出，周浩鼎及李慧琼更分別以9萬3195及9萬5976票，成為今屆票王票后，其他建制派重量級人物如工聯會吳秋北、新民黨葉劉淑儀、實政圓桌田北辰亦旗開得勝，而非建制派則全軍覆沒。

港島東潘焯鴻、九龍西馮檢基是此次非建制派較有機會當選者，潘焯鴻昨天傍晚也告急說，若投票率不足45%，他或有機會落敗；馮檢基昨晚也哽咽告急，指在低投票率下，所有非建制派將會全軍覆沒，呼籲選民在餘下的兩、三小時投票。

周浩鼎（左）及李慧琼為今屆地區直選票王票后。（中通社資料照片）

據香港01報導，地區直選非建制派，不僅無人勝選，連「戰至最後一刻」的機會都沒有，多區非建制候選人的得票，甚至連五位數都未達到，算是一個「小意外」。即使是選前被認為有機會勝出的港島東潘焯鴻，亦在得票低於同區所有對手之下落敗。最明顯理由固然是民主派選民未有踴躍投票。綜合政界人士及學者分析，選前外界很可

能高估了個別非建制候選人的吸票能力，以及低估民主派支持者對新選制的冷漠程度。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

時事評論員袁彌昌指出，相信潘焯鴻一開初參選之時，已知道選戰不易打，民主派支持者投票意欲低下，所以採取頗為冒險的方式，包括與民主黨人士如梁翊婷、蘇逸恆等「雙頭」宣傳，但始終「泛民的票出不來」。他指，新選舉制度帶出的訊息很清楚，出選就一定是得到當局加持，盧文端上周撰文，認為建制派「全勝即輸」，更指建制派選民可考慮「過票」給對家，訊息更加明確，非建制派也要建制派配票才能贏：「對於一些黃營的選民來說，這些候選人已沒有可能代表到他們，無論他們如何宣傳，已經不是那回事了。」

就日後政治局面，袁彌昌相信隨著民主派在體制內消失，中間派亦已一併「滅絕」，「去年我們發起『希望聯盟』提出中間路線，為的是防止民主派35+、建制派主導，導致北京 啟動『核選項』。現時『核選項』早已經啟動，中間路線在社會上，亦再沒有市場了。」