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港立法會選舉 40選委9議員連任 梁美芬膺票后

香港新聞組／香港20日電
20日凌晨，香港第七屆立法會選舉選委會界別40個議席全部產生。圖為新一屆立法會選舉選委會界別當選者舉起鮮花慶祝。（中新社）
20日凌晨，香港第七屆立法會選舉選委會界別40個議席全部產生。圖為新一屆立法會選舉選委會界別當選者舉起鮮花慶祝。（中新社）

立法會選舉新增的選舉委員會界別率先公布結果，40名當選者中，包括9名現任立法會議員，另外亦有多張新面孔。  

香港電台報導，成功連任的立法會議員，包括陸頌雄、馬逢國、謝偉俊、容海恩、葛珮帆、梁美芬、何君堯、麥美娟及張國鈞。另外，當選者亦包括首次參加選舉的保安局前局長黎棟國，聖公會教省秘書長管浩鳴等。  

此界別有51人競逐，落選的包括蘭桂坊集團主席盛智文、投資推廣署前署長盧維思、前新聞統簿專員馮煒光等。

立法會選舉選委會界別結果公布，經民聯的梁美芬連任議員，並成為該界別「票后」，她說是對她團隊及地區工作的肯定，又形容今次選舉並不容易，而在當選後，除了關注全國及全港的問題，亦會關心民生議題，監察政府，凝聚新一屆議會共識，再凝聚社會共識。  

同樣成功連任的馬逢國說，今次選情非常激烈，對手相當多，來自不同背景，菁英雲集，但競選過程和諧，做到和而不同、互相尊重。他說，雖然政黨有優勢，但不少獨立候選人都勝出，又指看不到中央有一份「當選名單」，候選人在開放及公平環境下競爭。  

工聯會的陸頌雄由勞工界「轉跑道」並成功連任，他說今次選舉相當艱巨，包括要爭取工商金融及專業界別支持，他承認得票在現任議員中比較低，希望與工商金融及專業界別打開溝通之門後，日後對方能理解基層打工仔的需要。  

身兼港區人大代表的陳曼琪首次當選立法會議員，她說今次51名候選人，都為新選舉制度作出貢獻，又說進入議會後，希望將民意反映，監察政府，並推動下一輪消費券，讓經濟發展更加好。

另據明報報導，選委之一的八和會館主席汪明荃投票後說，對部分候選人不太熟悉，問到對投票率的看法，她說「低都無辦法」，稱遊戲規則是選民有權不出來投票。

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