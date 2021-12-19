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百米自由泳破紀錄 何詩蓓雙料世界冠軍

香港新聞組／香港19日電
何詩蓓(中)18日再於100米自由泳掄元。（歐新社）
何詩蓓(中)18日再於100米自由泳掄元。（歐新社）

24歲的何詩蓓再創紀錄，繼日前於2021世界短池游泳錦標賽女子200米自由泳登頂兼打破世界紀錄後，她昨晚再於100米自由泳掄元，更以50.98秒的時間打破大會紀錄，成為首位世錦賽贏得兩面金牌的香港泳手。

文匯報報導，何詩蓓日前在世界游泳錦標賽女子200米自由泳決賽游出1分50秒31奪冠，更打破世界紀錄成為「世一」。她昨天出戰100米自由泳，初賽先游出51.97秒，以首名出線，接著於準決賽再造出51.82秒的時間，以總成績第二名躋身昨晚的決賽。

據報導，何詩蓓在決賽排在第五線出賽，此前的世界紀錄保持者、瑞典泳手絲祖唐則排第四線。首50米何詩蓓已帶出，最終一直領先到尾，以50.98秒破大會紀錄，奪得今屆第二面金牌。

女子100自的短池世界紀錄為澳洲泳手甘寶（Cate Campbell）在2017年所創的50.25秒，至於亞洲紀錄則是由何詩蓓保持的50.79秒。何詩蓓賽後接受現場訪問時表示，比賽中心無雜念，由於同場對手都是朋友，和她們比賽也十分享受，未有想及太多破紀錄的事。

其餘港將方面，何甄陶在男子50米自由泳初賽游出21.36秒首名觸池，刷新已故港將杜敬謙保持的香港紀錄（21.41秒），並以第七名躋身準決賽。昨晚，他再在準決賽游出21秒22，成為香港游泳史上首位躋身世錦賽決賽的男泳手。同日，吳宇軒出戰200米蛙泳，成績為2分13.19秒，劉紹宇在50米背泳初賽則游出24.42秒，兩人均無緣晉級。

何詩蓓18日以50.98秒的時間打破大會紀錄。（中通社）
何詩蓓18日以50.98秒的時間打破大會紀錄。（中通社）

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