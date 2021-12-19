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立會選舉前夕 港通緝羅冠聰等5煽惑者 控外部勢力介入

香港特派員李春／香港19日電
香港立法會換屆選舉19日舉行，香港各街頭豎立立法會選舉宣傳廣告。（中新社）
香港立法會換屆選舉19日舉行，香港各街頭豎立立法會選舉宣傳廣告。（中新社）

香港立法會今天換屆選舉，因應這次改變選制後首場選舉，香港警方和廉政公署高調部署戒備，港官聲稱有人破壞，投票前夜香港廉政公署高調通緝身在外國的五人。港官指控外部勢力要破壞選舉。

香港警方昨天重申，今天投票日將調配超過1萬警力，包括出動特務警察，以確保選舉安全順利進行。警務處處長蕭澤頤稱，遇有任何人嘗試破壞選舉，警方必定果斷介入，嚴正執法。

廉政公署昨天宣布通緝五人，指其涉嫌煽惑他人在選舉中不投票或投無效票，違反「選舉（舞弊及非法行為）條例」。被通緝者包括立法會前議員羅冠聰，他涉嫌本月初於一個網上會議上發言，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

另外四人分別為前區議員劉珈汶、李軒朗和李家偉，及曾參與民主派初選的張崑陽。廉署指他們日前透過社交媒體平台，廣播四人之間的討論，煽惑他人在立法會選舉中不投票。張崑陽亦涉嫌於兩個社交媒體專頁上展示兩篇貼文，煽惑他人不投票。

這五人都不在香港，廉署獲裁判官簽發手令通緝他們。香港廉署至今拘捕十人，指控他們涉嫌在立法會選舉中干犯「選舉（舞弊及非法行為）條例」，當中二人已被起訴；目前共有七人被通緝。

港府政制及內地事務局長曾國衛說，不排除近日有外部勢力，不斷蠱惑人心、煽惑他人不投票，都會影響投票率，他批評外國媒體作不實報導，抹黑和攻擊選舉制度，甚至呼籲選民投空白票，完全違反傳媒專業及客觀的原則，香港政府不會跌落這種思維方式，只會一心一意辦好選舉。

曾國衛又指英美等西方國家，仍希望透過香港的民主安排，扯中國後腿，遏制中國發展，又說今場選舉仍看到外部勢力身影，在香港培植反中亂港代理人，死心不息透過種種方法及機會破壞香港。他指這些勢力沿用過去伎倆，一方面呼籲港人杯葛選舉，另一方面如果投票率不高，就會指選舉不受擁護或不成功。

香港新聞組／香港19日電

另據明報報導，張崑陽昨晚與早前同樣被廉署以煽惑投白票而通緝的許智峯在facebook直播，再次呼籲市民抵制及杯葛選舉，張談及與許被通緝時說「我好肯定，我們一定不會後悔」，許更稱「點止不後悔，我們還要做到最高調」。

許智峯則稱，見到有市民因轉載他們呼籲杯葛選舉而被捕感「很難受、心碎」，曾掙扎應否就香港的事不那麼高調，但他說這次「對決很重要」，「是僅有政治動員機會」。

劉珈汶昨在facebook表示，逆反票的理論在網上有大量闡述，自己做的頂多是「呼籲」，談不上「煽惑」，形容香港已是偌大的囚籠，「今天的一記通緝改變不了此事實，暪（瞞）騙不到世人目光，更無法箝制人民的自由意志」。

香港廉政公署18日通緝立法會前議員羅冠聰（圖）等五人。圖為羅冠聰資料照片。（路透...
香港廉政公署18日通緝立法會前議員羅冠聰（圖）等五人。圖為羅冠聰資料照片。（路透）

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