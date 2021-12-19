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首例Omicron侵入社區 機師住處大廈強檢0確診難鬆口氣

香港新聞組／香港19日電
雖然強檢祥興大廈並未發現新增確診個案，但曾祈殷指出，病毒有潛伏期，檢測無發現患者鄰居或家人染疫，也不能就此鬆口氣。（中通社）
雖然強檢祥興大廈並未發現新增確診個案，但曾祈殷指出，病毒有潛伏期，檢測無發現患者鄰居或家人染疫，也不能就此鬆口氣。（中通社）

香港衛生當局昨天通報首例入侵社區的Omicron個案，患者是一名居於油麻地祥興大廈的國泰航空貨機機師，他在潛伏期間曾在油尖旺及沙田區遊走。

綜合媒體報導，香港衛生防護中心昨天公布新增3例Omicron確診，包括13日自美國抵港的36歲國泰航空貨機機師，在機場檢測呈陰性。他返港後進入社區，返回油麻地住所，並曾到訪區內的餐廳、超市以及流動採檢站進行病毒檢測。截至目前，香港累計通報14例Omicron確診病例。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，病毒擴散風險不低，又認為與該名機師同住油麻地祥興大廈的居民及商戶，如果從事的工作需要與很多人接觸、例如餐廳員工，最好避免在這段時間上班，以免產生超級傳播風險。

梁子超說，香港社區免疫力低，如果Omicron走入社區，不單影響通關，隨時可導致出現第五波疫情，建議當局應在大廈增設流動檢測站，方便居民接受強制檢測，並盡快通知檢測結果。

雖然港府日前已圍封該名機師所住的祥興大廈進行強制檢測，並要求居民定期再強檢，以及已安排約10名密切接觸者和患者約10名家居接觸者往檢疫中心隔離，暫沒有錄得確診，但醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日指出，病毒有潛伏期，檢測無發現患者鄰居或家人染疫，也不能就此鬆口氣。

另外，港府昨晚公布，按全球最新2019冠狀病毒疫情發展，將於本月21日零時起埃及、摩洛哥、紐西蘭和卡達為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

檢測 香港 Omicron

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