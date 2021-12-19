香港直選戰況激烈 建制3大黨齊告急

香港建制最大黨民建聯派十人參選地區直選，當中八人已告急，主席李慧琼（前排右二）稱該黨整體及自己選情嚴峻。（中新社）

香港 新選舉制度下首場立法會選舉今天投票 ，地區直選戰況激烈，10個選區35人爭20席；建制派民建聯、工聯會和新民黨三大黨大打告急牌，昨仍賣力催票。

明報報導，選舉投票前一日，35名地區直選候選人中，至少23人稱選情嚴峻，大打「告急」牌，當中不少屬民建聯、工聯會等大政黨，其中出選港島東的工聯會會長吳秋北形容選情「危急」。反觀有非建制派候選人則拒打告急牌，在最後階段獲民主派中人協助拉票作最後衝刺。

據報導，有4名候選人的港島東在今屆直選中選情較激烈，除吳秋北外，民建聯梁熙及新民黨廖添誠也告急，而同區唯一非建制派候選人潘焯鴻則未打告急牌，昨繼續落區拉票。潘說預計當區投票率若過半，他有八成機會當選，因此不會「講大話」告急。他多次呼籲市民「不躺平，齊投票」。

香港工聯會會長吳秋北告急時間較以往早。圖為吳秋北在街頭向市民宣傳自己的參選政綱。（中新社）

非建制方面，參選社福界的新思維狄志遠昨聯同新思維新界西北候選人黃俊瑯等在屯門及元朗一帶乘車巡遊拉票。對於香港民研調查指有近四成人不會投票，狄志遠稱「對支持民主的朋友很有信心」，但若投票率只有三成，非建制選情較「抆水」，需達三成五或以上才有利。他認為只要一半民主派支持者投票，非建制派很大機會當選。

問及全國僑聯副主席盧文端近日呼籲建制派支持者投票給非建制派，對其選情會否有幫助，狄透露有建制派核心人物主動向他表示將投票給他。

另外，基本法委員會副主任譚惠珠昨日說，若投票率有三成就不錯，又稱對最終投票率沒有預測把握。她認為新一屆立法會只要做出成績，4年後的投票率就會回升。