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香港選舉民調：直選8區勝算高者全建制 不投票升至39%

香港新聞組／香港18日電
香港立法會選舉19日登場，圖為港鐵太古站出入口候選人的宣傳旗幟。（中新社）
香港立法會選舉19日登場，圖為港鐵太古站出入口候選人的宣傳旗幟。（中新社）

立法會選舉19日舉行，香港民意研究所昨天發表選前最後一次相關調查。在10區直選中，8區有9名候選人勝算較高，當中沒有非建制派候選人；港島東及新界西南仍未有勝算較高的候選人。39%受訪者表示不會投票，較11月中首輪調查時的33%上升；表示會投票的受訪者為48%，則較首輪調查時的52%下跌。

另據香港01報導，民研問到投票意向，在12月9至14日的調查顯示，有48%受訪者傾向會投票，較11月29日至12月3日調查下跌4個百分點。有39%受訪者傾向不投票，較上次調查升3個百分點。

調查顯示，有31%受訪者認為自己所屬選區有人值得支持，較上次調查上升1個百分點。有52%受訪者認為沒有人值得支持，較上次上升4個百分點。

至於是基於什麼原因支持候選人，有47%人表示是民生政策，有22%指是政治取態，18%指是經濟政策。

民研以電話調查收集891個樣本，以及以群組調查收集1萬174個樣本，詢問投票意向，分析得出10個地方選區之中，港島東、新界西南暫無人勝算較高。港島東候選人有梁熙、廖添誠、吳秋北和潘焯鴻。港島西勝選較高者為葉劉淑儀，其他候選人有陳學鋒和方龍飛。新界西南候選人有劉卓裕、陳恒鑌和陳穎欣。

值得一提的是，地方選區每區有兩席，以上述數據推算，新界西北已有周浩鼎及田北辰兩名勝選較高的候選人。

明報報導，有學者分析，愈臨近選舉日，有意投票的選民愈少，反映選民沒被選舉論壇及港府呼籲投票所吸引。對於大部分地區直選候選人在選舉前數日已打告急牌，前立法會議員、香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，有「江湖地位」的候選人告急，對新面孔構成壓力，若投票率偏低，建制派候選人作為「同路人」，在互相爭取選票下，告急可以理解。

此外，153名合資格的候選人競逐90個席位，僅有3人自稱為民主派，13人報稱屬「非建制派」。

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