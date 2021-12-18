網路煽動縱火、殺警、投白票 2港男被捕

立法會換屆選舉19日舉行，香港警方18日在數個投票站外巡邏。（取材自香港電台）

立法會選舉投票 將於明日舉行，警方近期在連登討論區及Telegram社交平台揪出兩男，涉嫌煽動重演「火魔」縱火 ，破壞票站及殺警，又鼓吹不投票或投空白票。並檢獲三部手提電話、兩部電腦、仿製槍械、戰術背心及頭盔等黑暴裝備。

文匯報報導，警方為確保落實完善選舉制度後首場立法會選舉，將安排超過1萬警力參與全日行動，阻止任何人趁機破壞行為。昨日，警方派遣反恐特勤隊，機場特警隊及鐵路應變部隊三大反恐部門，荷槍實彈到全港各區選舉投票站高姿態巡邏及戒備，包括偏遠地區的投票站和設立在邊境管制站的投票站以及港鐵站，同時制定相關的應變計畫，為一切有可能於投票站範圍內發生的任何事情做好萬全準備，以加強市民對香港 治安的信心。

兩名被捕男子分別姓陳（22歲）及姓梁（34歲），涉嫌「煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害」、「煽惑他人縱火」及「煽惑他人參與未經批准集結」等罪名被扣查。

消息指，陳任兼職速遞員，以「皇天尻殺」之名開設網路帳戶，涉及Telegram群組「探子限定group」及「平安討論區」。他也是其中一個群組管理員，內有2000名會員，經常發布反政府的煽惑訊息，包括宣揚所謂「香港獨立」及「光時」言論，又活躍於連登討論區，煽動不投票和投白票，及煽動在平安夜搞所謂「革命」等。

另一名梁姓疑犯，任職資訊科技（IT）人員，則涉嫌在連登討論區群組發布煽動他人放火及傷害警員等言論，甚至鼓動萬一坐監就殺懲教人員。

警方網路安全及科技罪案調查科早前經過情報搜集及深入調查後鎖定兩名疑犯，發現他們近期針對立法會選舉，頻頻發布煽惑不投票或投白票、攻擊票站、襲擊及殺害警務人員的帖文，更煽動網民在選舉後上街遊行。前日，探員在灣仔區拘捕22歲姓陳男子，並在其家中檢獲一支仿製槍、戰術背心、戰術頭盔及防毒面具等裝備。仿製槍已交由軍械法證課進一步檢驗，正進一步調查有人是否計畫在立法會選舉日有所行動。昨晨，探員再於紅磡區拘捕34歲姓梁男子，並檢獲手提電話及電腦等。