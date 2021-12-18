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香港再2機組人員染Omicron 其中1人去年曾確診

香港新聞組／香港18日電
疑染新型冠狀病毒Omicron變異株的36歲國泰貨機機師居於油麻地祥興大廈，16日晚封區後未發現確診。（中通社）
疑染新型冠狀病毒Omicron變異株的36歲國泰貨機機師居於油麻地祥興大廈，16日晚封區後未發現確診。（中通社）

香港再增兩名貨機機組人員確診Omicron變種病毒，屬輸入個案，累計11宗Omicron輸入個案。該兩名患者是同事，抵港時在機場採集的樣本檢測結果呈陽性。其中一人去年曾確診，今次是再感染。

大公報報導，衛生防護中心昨日表示，昨日新增七宗輸入個案，除了流入社區的36歲國泰機師外，另有兩人屬機組人員。其中41歲男患者和前日確診的27歲貨機機組人員是同事，於15日從肯亞、阿拉伯聯合大公國、印度、烏克蘭及烏干達經阿拉伯聯合大公國，乘搭航班ACP502一同抵港。

二人均確認帶有Omicron變種病毒，41歲患者於去年7月在肯亞曾確診新冠肺炎，今年4月及7月在當地接種過兩劑疫苗，本次是再度確診。他沒有病徵，Ct值大於30。

昨日確診的另一名機組人員是30歲男子，前日從葡萄牙、加拿大及美國經航班HFM513抵港，同樣無病徵，在機場確診，暫未驗出帶有變種病毒。他7月23日曾在葡萄牙接種一劑嬌生疫苗。

懷疑感染Omicron變種病毒的36歲國泰航空男貨機機師，昨日確診新冠肺炎，但是否帶有Omicron，仍有待全基因組測序分析結果。他居住的油麻地碧街祥興大廈昨日完成圍封強檢，暫未發現確診個案，但專家稱未來兩周仍屬危險期。

昨日有身穿保護衣的渠務署人員到祥興大廈抽驗污水。據了解，該廈有多個劏房單位渠管亂駁，有住戶說大廈內數十個商戶，每日有很多人出入。有住客認為應封鎖大廈，禁止出入，減低病毒進一步擴散。

另據文匯報報導，國泰航空9月解雇不接種新冠疫苗，又沒有提供醫生豁免證明的機組人員。3名國泰航空前空中女服務員昨日到勞資審裁處，申請向國泰索償約近9.2萬港元（約1.1萬美元），並要求公司不要以強積金對沖遣散費，國泰代表則表明不會作出任何賠償或和解。審裁官沈其亮指出，勞審處權限只限合約糾紛、勞工法例衍生的糾紛，質疑申索人的申索項目不屬於勞審處管轄範圍，建議申索人或需諮詢更多法律意見後再回覆並說服法庭，案件押後至明年4月27日再訊。

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