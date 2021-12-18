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香港「蝶變」 引出碳排放新憂 環團籲港人節約能源

香港特派員李春
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港人出名的知時應變，大瘟疫年代，港人留港用腳走出他們心目中的世界級景點，如「港版天空之鏡」流水響、「港版千島湖」大欖涌水塘、「港版嵐山竹林」河背水塘家樂徑等等。其實香港還有兩個世界級勝景， 一是觀鳥，一是觀蝶。其中香港觀蝶，觀出了新的「蝶變」。

香港觀鳥，早為人知，那是因為香港西北後海灣有米埔濕地，那裡不僅有香港的「雀鳥天堂」，春秋兩季有候鳥遷徙的壯觀，冬天有約6萬隻水鳥會到後海灣過冬，更是勝會一場。

香港觀蝶被稱為世界級的，全球有記錄的蝴蝶中，香港就發現超過250種。有人會問，香港那麼個人擠人的地方，怎會有蝶可觀，其實香港6成陸地面積是山林，其中大多數受保護而未開發，香港地處亞熱帶，同時處於兩個生物地理分布區，是以香港孕育出上千種植物，各種不同棲息地的蝴蝶都能在香港找到食物，令香港蝴蝶已有5科251種之多。香港環保團體說，香港有記錄的蝴蝶數目若以比例計算，世界數一數二。

香港除是候鳥過境天堂之外，還是蝴蝶越冬天堂，有數萬隻蝴蝶集體飛到香港過冬，色彩斑斕的蝴蝶在冬日香港飛得漫山遍野，其來自何處，飛向何方，何以代代相傳到香港，還沒人揭開這大自然之謎。

但被證實了的，是有的蝴蝶路經香港就留下來生活，綠色力量就證實，娜環蛺蝶過去曾列為存疑物種，近年被確認成本地物種，最新發現該蝶近年已開始於香港繁衍擴展。

要說香港新的「蝶變」，是香港環保團體最近在香港不同地區，發現7種新蝴蝶品種，包括紅灰蝶、珍灰蝶等，以及兩種在香港消失已久的蝴蝶。但這香港「蝶變」引出新憂，香港環保協進會說，這些蝴蝶多數原居東南亞國家，由於全球暖化，導致氣溫上升以及雨量增加，令這些蝴蝶北移到香港、澳門等地，並在香港繁殖變成本地品種。

觀蝶者發現香港新景，香港環保團體則有了碳排放之憂，呼籲港人節約能源和更多使用可再生能源，香港「蝶變」，由之有了全球視野。

香港 東南亞 澳門

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