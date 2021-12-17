涉「唱高散貨」股票詐騙 香港名廚幟哥被捕

香港名廚黃永幟。(本報資料照片)

香港 和新加坡警方近日聯手偵破一起股票 詐騙案，兩地合共拘捕了10人，包括香港知名飯店經營人黃永幟，凍結超過7000萬元(港幣，下同，約900萬美元)。據悉涉案者分別詐得100萬至7000萬元利潤，總利潤逾1.7億元。

據公布，這次行動由兩地警方和證監部門聯手進行，罪犯的詐騙手法是在香港股市「唱高散貨」（俗稱「微信女」投資騙案）。

媒體報導，事件中被捕者包括香港飲食界知名人士黃永幟；黃永幟人稱「幟哥」，是龍皇酒家的創辦人，偶爾上電視接受飲食節目訪問。

警方公布，不法集團年初串謀三家香港上市公司高層，利用社交平台吹噓股價 將會上升，誘使投資者高價買入，不法集團則在高價拋售股票，股價應聲下跌，導致投資者損失。接著，不法集團把獲得的利益轉到空殼公司，利用香港以外的銀行帳戶洗黑錢，以避開追查。

在行動中，香港執法人員搜查了47個處所，拘捕9人，其中6人是上市公司高層，檢獲現金170萬元及凍結銀行4800萬元資產。新加坡執法人員也拘捕了一名女子及凍結2500萬元資產。

香港近年偶爾出現股市「唱高散貨」的詐騙事件，不法分子的做法是首先假扮美女，在手機社交平台主動結識男性，待對方稍有交談後，就表示自己在股市賺了不少錢，又透露某檔股票有內幕消息，將會大漲，誘騙對方購買。

今年6月網傳有人於社交媒體推介買入龍皇股票，有唱高散貨之嫌，手法猶如「微信女」騙局。與此同時集團大股東兼行政總裁、城中名廚「幟哥」黃永幟就連日操作，於6月10日股價單日暴瀉83%、由2.2元跌至0.38元，市值蒸發近2.5億元前夕套現近9000萬元，惹來市場關注。

其後，黃永幟以擬發展其他業務為由，辭任龍皇集團行政總裁一職，妻子李靜濃也在7月13日辭去龍皇集團主席一職。惟8月4日又宣布，「幟哥」撤回辭任執行董事職務，刺激股價反彈。

不過，他亦於8月24日以每股平均價0.1477元，沽出餘下約1729萬龍皇股份，套現約255萬元，正式沽清其一手創立的龍皇集團。

直至9月中，龍皇集團接獲黃永幟的通知，確認其辭任公司董事的職位。董事會已接受黃永幟的辭呈，有關辭任於9月14日即時生效。該股則因延遲刊發第三季度業績，自11月11日起停牌至今，停牌前報0.082元，換言之龍皇股價由6月初至停牌前跌逾96％。