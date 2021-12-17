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何詩蓓香港之光 200米泳破世界紀錄 寫歷史

香港新聞組╱香港17日電
東京奧運兩銀得主何詩蓓16日在短池游泳世界賽200米自由泳勇奪冠軍，成為香港泳壇史上首名世界冠軍。(美聯社)
東京奧運兩銀得主何詩蓓16日在短池游泳世界賽200米自由泳勇奪冠軍，成為香港泳壇史上首名世界冠軍。(美聯社)

東京奧運兩銀得主何詩蓓再寫歷史，她昨天在短池游泳世界賽200米自由泳，力壓加拿大隊對手列貝嘉史密夫(Rebecca Smith)，勇奪此項冠軍，成為香港泳壇史上首名世界冠軍，為香港游泳史寫下輝煌的新一頁。

24歲的何詩蓓昨於阿布達比舉行的世界賽，與史密夫分別游出1分52.86秒，並列首名游進決賽者。兩人休息9小時後再與6名對手爭冠，排第5線的何詩蓓游出1分50.31秒，力壓史密夫贏得冠軍，較瑞典泳手絲祖唐（Sarah Sjostrom）保持的世界紀錄快0.12秒；何詩蓓原以1分50.65秒保持亞洲紀錄。

何詩蓓不但取下生涯首個世界冠軍，同時也打破了絲祖唐保持的世界紀錄0.12秒。何詩蓓賽後對達成目標相當欣喜：「好開心，不能形容，我很興奮終於做到。我成為香港首個世界冠軍，以及世界紀錄。」

她指雖然自己本來與距離世界紀錄有一定距離，但通過一步一步努力，終能達成目標。她在賽後受訪問表示，2021年是自己生命中一個最美好年份，但希望這不已經是最好的一年，「因為我仍然希望未來有更多美好時刻」。

立場報導，世界女子的自由短泳紀錄大部分是2017年間所創，以女子200米自由泳為例，上次刷新紀錄時間是瑞典名將絲祖唐於2017年8月在荷蘭所締造的1分50.43秒。

本項賽事的冠軍獎金達5萬美元。何詩蓓自今年7月東京奧運後，一共出戰40項賽事，大部分奪得第一及第二名；而近10場賽事，何詩蓓多是代表自己泳會Energy Standard的國際游泳聯賽（ISL）賽事。

除了兩次在女子50米蛙泳中未入進入三甲外，何詩蓓在其餘8項自由泳賽事都奪得第一，其中在100米自由游及200米自由游中，分別游出50秒94及1分51秒11成績，皆打破聯賽紀錄，而她在ISL準決賽游出1分50秒65亦刷新亞洲紀錄。

香港特首林鄭月娥及民政事務局局長徐英偉分別祝賀。林鄭月娥說，何詩蓓再為香港泳壇，寫下光輝一頁，全港市民都感到振奮，亦為2021年香港體育事業，畫上更完美句號。

何詩蓓是香港首個打破世界紀錄的世界冠軍。(美聯社)
何詩蓓是香港首個打破世界紀錄的世界冠軍。(美聯社)

香港 東京奧運 游泳

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