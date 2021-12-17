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陳同佳「送中後送台」？台打回票

特派員李春、記者呂佳蓉╱綜合報導
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

在台灣殺害女友潘曉穎的港男陳同佳，至今仍逍遙法外。被害者潘曉穎的母親16日提出，希望將嫌犯陳同佳移送深圳，由大陸根據兩岸互助協議將他移送台灣。陸委會對此表示，陳同佳案並非單純移送問題，須由台港雙方就管轄權及相關公權力行使進行溝通。

陳同佳案已成為港台之間的政治角力，雙方互指政治操弄。為能早日替女兒討回公道，被害者潘曉穎母親建議，參照早前大陸將一名槍擊案疑犯由福建遣返台灣的做法，要求陳同佳返回其出生地深圳，再根據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，將陳同佳移送到台灣受審。

潘母還向所有香港人致歉，說這幾年目睹香港人因陳同佳案而受苦，一直很傷心、自責及愧疚，她希望香港人原諒她被人利用，導致香港急劇變化。

潘曉穎被殺害後，其母親一直沒有放棄為女兒討回公道。今年10月，證實殺人疑兇陳同佳已離開香港警察提供的「安全屋」，警方結束對其保護。

對於潘母的建議，陸委會稱，對被害人家屬亟欲將犯嫌繩之以法的悲痛心情，理解也尊重其發言訴求。但陳同佳為殺人嫌犯，並非單純移送問題，須由台港雙方就管轄權及相關公權力行使進行溝通。同時，基於證據的完整性及合法性不容被挑戰，請港府回應早先台灣當局提出司法互助請求，確保案件後續偵查與審判進行，盼能獲港府正面、積極之回應。

香港 警察 遣返

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