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籲投廢票 中大前學生會長被捕

香港新聞組╱香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港立法會換屆選舉前夕，再有四人因為涉嫌干預選舉而被捕，包括中文大學前學生會長蘇浚鋒。當局指他們公開煽惑他人不投票或「投白票」(無效票)，涉嫌觸犯選舉條例。

綜合媒體報導，港府早前修改選舉條例，禁止任何人在選舉期間公開煽惑他人不投票或投無效票，一經定罪，最高可判監3年及罰款20萬港幣。香港廉政公署至今已拘捕了10人，大都涉及相關罪行。

報導指出，前民主黨成員兼立法會議員許智峯曾在臉書發文，呼籲香港選民在立法會選舉當天投白票，以反制選舉。許智峯2019年底棄保潛逃，正被當局通緝。此前，他涉及多項罪行，包括在「反送中」運動遊行時涉嫌搶奪他人手機，以及立法會意圖傷害他人等。

據報導，蘇浚鋒被捕，與轉發相關貼文有關。此外，一名36歲男銷售員及一名65歲女辦公室助理，兩人同樣涉轉載許智峯facebook「投白票」貼文，遭到廉政公署起訴。

香港01報導，36歲男銷售員陳健民、65歲女辦公室助理梁月嫦，兩人涉分別於今年10月30日至11月9日或12月6日期間，在社交媒體轉載許智峯的貼文。控罪指，他們以貼文「煽惑另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在立法會選舉中被視為無效。」

許智峯及丘文俊亦因分別在其個人社交媒體專頁展示貼文，而被通緝。

廉政公署指，「選舉條例」適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。

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